Хоккеист Пачкалин: «Фартануло «Спартаку», конечно»

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Бывший защитник «Спартака», чемпион СССР Виктор Пачкалин оценил результат матча чемпионата КХЛ между «Спартаком» и СКА, отметив, что первому повезло.
«Фартануло «Спартаку», конечно. Выиграли вбрасывание за две секунды до сирены, вратарь СКА не ожидал этого броска или не видел. Получился гол», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пачкалин.
Он отметил, что в подобных ситуациях, какая произошла в этом матче, для того, чтобы не допускать голы необходимо не пропускать и не проигрывать вбрасывание. Чемпион СССР добавил, что во время матча нельзя ждать овертайма, а надо играть от первой до последней секунды, не расслабляясь.
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