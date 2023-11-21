Италия лишила Украину прямой путёвки на Евро-2024

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Футбольная сборная Украины не смогла напрямую пробиться на чемпионат Европы по футболу 2024 года, сыграв ничью с командой Италии (0:0). Об этом сообщает портал Sport.ru.
После состоявшегося в немецком городе Леверкузен матча, в котором обе команды так и не смогли открыть счёт, украинцы заняли лишь третье место в группе С отборочного турнира, набрав 14 очков. А вот «Скуадра адзурра» с таким же результатом заняла второе место, опередив «жёлто-синих» по дополнительным показателям и тем самым гарантировав себе прямое попадание в финальную часть первенства Старого Света.
При этом украинская команда ещё не потеряла шансы всё же оказаться на Евро — она может попасть туда через стыковые матчи Лиги Наций.
Ранее в понедельник, 20 ноября, сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Кубы. Игра состоялась на волгоградском стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу российской футбольной дружины.
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Артем Путинцев