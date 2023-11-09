Клуб россиянина Арсена Захаряна досрочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

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Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян, вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА за два тура до конца группового этапа.
После победы испанский клуб набрал 10 очков в турнирной таблице, гарантировав себе выход в плей-офф. Таких же результатов добились немецкая «Бавария», мадридский «Реал», итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».
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