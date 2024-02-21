Лидер оппозиции Канады выступил против трансгендеров в женском спорте

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович
Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр выступил против участия трансгендеров в женском спорте, сообщает канадский телеканал CTV.
Более того, Пуальевр высказался против появления трансгендеров в любых местах, предназначенных исключительно для биологических женщин, например, в раздевалках.
Либеральный премьер-министр страны Джастин Трюдо осудил позицию Пуальевра. По его мнению, такие высказывания ущемляет права трансгендеров.
Читайте также:
Трансгендеры-легкоатлеты больше не будут соревноваться с женщинами
В Чикаго трансгендеры победили на женских велогонках
Трансгендеры смогут участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная»
"Места для женщин должны быть предназначены исключительно для женщин, а не для биологических мужчин", - заключил оппозиционер.
Читайте также:
Трансгендеры-легкоатлеты больше не будут соревноваться с женщинами
В Чикаго трансгендеры победили на женских велогонках
Трансгендеры смогут участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная»
Ювелина Бернст