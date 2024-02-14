Лидера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России от соревнований под своей эгидой на сезон 2024/25 годов. В Федерации хоккея России (ФХР) считают, что такое решение лоббируются представителями тех стран, которые опасаются конкуренции со стороны «Красной машины».