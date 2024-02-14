Лидера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Суд Амстердама признал форварда московского «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает De Telegraaf.
32-летний форвард приговорен к шести годам тюремного заключения. На судебном заседании спортсмен не присутствовал, так как находится со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.
Футболист через адвоката Роберта Малевича заявил о своей невиновности. Прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса 9 лет тюрьмы.
Сторона обвинения доказала причастность Промеса к переговорам с наркоторговцем. Под псевдонимом Фантазма он не только участвовал в коммуникации, но и присутствовал на всех шести рейсах самолета, который использовался для преступного дела.
Промес вернулся в состав «Спартака» в 2021 году, до этого играя за команду с 2014 по 2018 годы. В 2017 году нидерландец своей игрой принес «Спартаку» золотые медали чемпионата России, а в прошлом сезоне выиграл кубок страны и стал лучшим футболистом 2022 года.
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Футболист через адвоката Роберта Малевича заявил о своей невиновности. Прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса 9 лет тюрьмы.
Промес вернулся в состав «Спартака» в 2021 году, до этого играя за команду с 2014 по 2018 годы. В 2017 году нидерландец своей игрой принес «Спартаку» золотые медали чемпионата России, а в прошлом сезоне выиграл кубок страны и стал лучшим футболистом 2022 года.
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Екатерина Коршунова