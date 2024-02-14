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Лидера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина
14 февраля 2024, 14:15
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Суд Амстердама признал форварда московского «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает De Telegraaf.
32-летний форвард приговорен к шести годам тюремного заключения. На судебном заседании спортсмен не присутствовал, так как находится со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.

Футболист через адвоката Роберта Малевича заявил о своей невиновности. Прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса 9 лет тюрьмы.


Сторона обвинения доказала причастность Промеса к переговорам с наркоторговцем. Под псевдонимом Фантазма он не только участвовал в коммуникации, но и присутствовал на всех шести рейсах самолета, который использовался для преступного дела.

Промес вернулся в состав «Спартака» в 2021 году, до этого играя за команду с 2014 по 2018 годы. В 2017 году нидерландец своей игрой принес «Спартаку» золотые медали чемпионата России, а в прошлом сезоне выиграл кубок страны и стал лучшим футболистом 2022 года.

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#медали
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Овечкин забил в шестом матче подряд впервые за пять лет
Очередной гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Колорадо»
14 февраля 2024, 09:20

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, проигранном его командой клубу «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:6. Российский нападающий отличается в шестом матче подряд, чего с ним не случалось с декабря 2018 года.
Овечкин забивает в каждом матче после звёздного уик-энда, сообщает «Чемпионат.ком». Он преодолел неудачи, преследовавшие его в начале сезона, и теперь на счету бомбардира 16 набранных очков в 15 последних играх. Очередная заброшенная шайба стала для капитана столичной команды 14-й в 49-ти матчах регулярного чемпионата НХЛ. Кроме того, на его счету 23 результативных передач.

Свою шайбу Овечкин забросил в привычном стиле, броском в одно касание из своего «офиса» реализовав численное большинство и сделав счёт 3:4. Увы, на большее его команды не хватило. «Вашингтон» пропустил ещё дважды на последней минуте, заменив вратаря на шестого полевого игрока, и проиграл встречу. Гол Овечкина стал для него 836-м за карьеру. От рекорда Уэйна Гретцки его теперь отделяют 58 шайб.

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#нхл
#чемпионат
#овечкин
#хоккей
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Братья Буровы из Подмосковья завоевали медали Спартакиады сильнейших по фристайлу
14 февраля 2024, 09:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали братья Максим и Илья Буровы из Московской области на соревнованиях по фристайлу на второй Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта между сильнейшими спортсменами, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Обе награды братья Буровы взяли в лыжной акробатике. Верхнюю ступень пьедестала занял младший брат Максим Буров — трёхкратный чемпион мира. Серебро завевал Илья Буров — двукратный олимпийский призёр», — говорится в сообщении.
С этими наградами на счету команды Московской области на Спартакиаде сильнейших уже 13 медалей: по четыре золотых и серебряных и пять бронзовых.

В Спартакиаде сильнейших участвуют более 2,5 тыс. спортсменов из всех регионов России, соревнования проводятся по 14 видам спорта.

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#спорт
#фристайл
#медали
#подмосковье
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Ступинские пенсионеры обыграли в шашки вице-чемпиона мира Редина
13 февраля 2024, 21:41

Фото: Андрей Семибратов

Команда участников клуба «Активное долголетие» из Ступина провела партию в шашки с вице-чемпионом мира Дмитрием Рединым. Спортсмен сел к доске спиной и вёл партию вслепую, а ходы держал в голове.
С самого начала мастер пошёл в атаку. Через некоторое время пенсионерам удалось отбить натиск. Несколькими ходами Редин переломил ситуацию и снова атаковал. Однако подвела память: мастер ошибся в одном из ходов и признал поражение. Как отметили члены клуба, если бы не эта ошибка, партия была бы не в их пользу.

Редин – мастер спорта по шашкам, член сборной России среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, неоднократный призёр первенств России и Европы. В прошлом году завоевал звание вице-чемпиона мира.

Он также является тренером по шашкам в ступинской спортивной школе «Прогресс-смена», а раз в неделю даёт уроки в клубе «Активное долголетие». По словам пенсионеров, игра в шашки позволяет сохранить ясный ум и прекрасно тренирует память.

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#спорт
#пенсионеры
#активное долголетие
#ступино
#подмосковье
#московская область
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В Красногорске проведут финальный этап чемпионата России по спидвею
13 февраля 2024, 19:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Заключительный, шестой, этап чемпионата России по мотогонкам на льду пройдёт 17 и 18 февраля в Красногорске на стадионе «Зоркий», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Титул лучшего гонщика личного чемпионата страны оспорят лидеры сезона – Никита Богданов, Динар Валеев и Дмитрий Солянников.
«С 1995 года на стадионе в Красногорске традиционно проводились международные соревнования по спидвею. Трек стадиона входит в число лучших в мире. Спидвей – зрелищный, но травмоопасный вид спорта. Гонщик на прямой дистанции достигает скорости 140 км/ч. Поэтому по периметру трека сформирован снежный вал, который закроют тюки из сена, чтобы избежать серьёзных повреждений при падениях», – говорится в сообщении.
В прошлом году в Красногорске после семилетнего перерыва прошел финальный этап чемпионата России по ледовому спидвею. За два соревновательных дня «Зоркий» посетили более 20 тысяч жителей и гостей городского округа.

В министерстве добавили, что движение автотранспорта по улице Маяковского в Красногорске из-за проведения этапа перекроют с 11:00 до 19:00. Также полностью закроют движение по ул. Советской от д.9 до д.14 с 00:00 17 февраля по 19:00 18 февраля. Изменений в движении общественного транспорта не предусмотрено.

Купить билеты можно в кассах стадиона «Зоркий» в день соревнований или приобрести их билеты заранее, воспользовавшись онлайн-сервисом. Для детей до 7 лет и пенсионеров вход бесплатный.

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#минспорта мо
#красногорск
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#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
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Священник Островский: «То, что сделали с Fan ID — это ошибка»
13 февраля 2024, 19:29

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Священник Павел Островский назвал ошибкой закон о Fan ID.
Он призвал договариваться с футбольными фанатами, а не конфликтовать с ними, пытаясь взять над людьми контроль.

«То, что сделали сейчас с Fan ID — это ошибка. С людьми нужно договариваться, работать с этой аудиторией, а не конфликтовать. Ты не можешь взять улицу под контроль. Она может просто долго сидеть и ждать, но она может вдруг выскочить», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Островский.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что карту болельщика не планируется отменять в футболе. По его словам, причин для отказа от Fan ID нет. Он пояснял, что карта болельщика была введена для того, чтобы обеспечить безопасность людей на матчах.

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#карта
#безопасность
#контроль
#спорт
#болельщик
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Зимний турнир по кроссфиту в Красногорске соберёт спортсменов более чем 30 регионов
13 февраля 2024, 19:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Красногорске 24 февраля проведут зимний турнир по кроссфиту на открытом воздухе. Мероприятие будет приурочено ко Дню защитника Отечества и состоится рамках Международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно 12!», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Участниками станут любители спорта и здорового образа жизни из более чем 35 регионов России от Сахалина до Крыма, а также из Приднестровья, Сербии, Абхазии, Сирии и стран Ближнего Востока.
«В турнире участие примут команды из двух мужчин и девушки. Сформировать трио для участия могут спортсмены с 17 лет и старше. Все победители и призёры получат денежные призы от 40 тысяч до 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Участие в турнире будет бесплатным. Желающим представить команду нужно пройти регистрацию на сайте. В разделе «регистрация участника» необходимо выбрать город Красногорск и подраздел «регистрация на кроссфит».

Как напомнили в министерстве, международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно 12!» стартует 24 февраля в 9.30 в Красногорске на площади ДК «Подмосковье».

С каждой площадкой мероприятия организуют телемост, чтобы все зрители и участники могли увидеть друг друга. Главным пунктом программы станет массовое обливание холодной водой.

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#минспорта мо
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#красногорск
#московская область
#подмосковье
#зож
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ФХР: Отстранение сборной России лоббируют страны, боящиеся конкуренции
В ФХР считают дискриминационным решение ИИХФ об отстранении сборной России
13 февраля 2024, 17:40

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России от соревнований под своей эгидой на сезон 2024/25 годов. В Федерации хоккея России (ФХР) считают, что такое решение лоббируются представителями тех стран, которые опасаются конкуренции со стороны «Красной машины».
Об этом, в частности, заявил бывший нападающий российской сборной Евгений Артюхин, который прямо сказал в интервью «РБ Спорт», что финны и шведы радуются тому, что наша команда ещё год не будет участвовать в международных турнирах. Ведь тогда у них самих повышаются шансы занять в них высокие места.

В ФХР отметили, что решение об отстранении сборной России было принято в отсутствие представителей нашей федерации и является дискриминационным. Также представители российской хоккейной федерации согласились с мнением, что отлучение нашей команды от соревнований под эгидой IIHF лоббировалось некоторыми странами, которые не хотят дополнительной честной конкуренции на международной арене.

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#спорт
#интервью
#хоккей
#сборная россии
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Непомнящий назвал Головина гордостью российского футбола
13 февраля 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил о высоком уровне полузащитника Александра Головина.
Он отметил, что спортсмен является гордостью российского футбола.

«Головин очень хорошо выступает в этом сезоне. Наверное, он показывает лучший футбол за всю свою карьеру. Сейчас это зрелый футболист, вокруг которого строится игра «Монако». Можно сказать, что Головин — гордость российского футбола», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.

Специалист выразил надежду на то, что Головин появится в Лиге чемпионов в следующем году.

Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он выразил уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.

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#спорт
#футбол
#спортсмен
#футболист
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В юниорском турнире по дзюдо в Сергиевом Посаде приняли участие более 120 спортсменов
13 февраля 2024, 16:52

Фото: Ирина Матвеева

Межрегиональный турнир по дзюдо памяти маршала Василия Чуйкова состоялся в Серебряных прудах, участие в нём приняли более 120 спортсменов 2011-2013 годов рождения из трёх регионов России, передаёт корреспондент Ирина Матвеева.
«К нам приехали 122 участника, представляющих три региона страны — восемь команд из Рязани, Тулы, Серебряных Прудов, Коломны, Каширы, Зарайска, Подольска и Домодедова», — рассказал главный судья турнира Сергей Щиголев.
Он сообщил, что участники турнира соревнуются в девяти весовых категориях, по итогам встреч определяются девять победителей, девять обладателей серебряных медалей и 18 участников, занявших третье место. Все призёры получают кубки, медали и грамоты.

В этом году турнир проводился в 35-й раз. Команда Серебряных Прудов сумела завоевать 23 медали, из них семь золотых, семь серебряных и девять бронзовых.

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#спорт
#дзюдо
#серебряные пруды
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