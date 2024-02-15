Медведев потеряет 250 рейтинговых очков из-за отказа от защиты титула в Дохе

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После финала в Сиднее россиянин снялся уже со второго турнира подряд. До Катара он отказался от участия в соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды), где в прошлом году также стал победителем. Отказываясь от защиты титулов, Даниил теряет рейтинговые очки. Из-за неучастия в турнире в Дохе он потеряет 250 рейтинговых баллов.
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