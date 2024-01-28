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Медведев прокомментировал своё поражение в финале Australian Open

28 января 2024, 19:12
Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в финале Australian Open-2024 от итальянца Янника Синнера.
«Чемпионат» сообщает, что россиянин поблагодарил за поддержку фанатов и близких людей.

«Всегда больно проигрывать в финале, но, наверное, лучше проиграть в финале, а не раньше. Я всегда хочу победить, проигрывать тяжело, но я горжусь собой и в следующий раз буду больше стараться», —сказал Даниил Медведев.

Медведев заработает 1,1 млн долларов призовых на турнире. Синнер получит на миллион больше.

Матч состоялся в Мельбурне и закончился со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера. На корте теннисисты провели 3 часа 44 минуты. Во время мачта Медведев взял медицинский тайм-аут в четвертом сете в финале. Медведев натер ногу и обратился к медикам, чтобы затейпировать мозоль.

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Глава УЕФА не захотел говорить о разных подходах к РФ и Израилю
28 января 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал разный подход организации к военным конфликтам с участием РФ и Израиля.
The Guardian пишет, что Чефериг не захотел говорить о ситуации ничего конкретного.

«Мы отслеживаем каждую ситуацию, в том числе и эту, и мне сложно комментировать. Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликты. Я не хочу больше ничего говорить на эту тему», —сказал Александер Чеферин.
Ранее сообщалось, что Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч состоялся в Мельбурне и закончился со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера. На корте теннисисты провели 3 часа 44 минуты. Во время мачта Медведев взял медицинский тайм-аут в четвертом сете в финале. Медведев натер ногу и обратился к медикам, чтобы затейпировать мозоль.



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Теннисист Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open
28 января 2024, 15:45

Фото: istockphoto/Nikola Spasenoski

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Матч состоялся в Мельбурне и закончился со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера. На корте теннисисты провели 3 часа 44 минуты.

Во время мачта Медведев взял медицинский тайм-аут в четвертом сете в финале. Медведев натер ногу и обратился к медикам, чтобы затейпировать мозоль.

Ранее семикратный чемпион турниров Большого шлема, Джон Макинрой рассказал, в чём уязвимость российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open.

«Он провел три пятисетовика, а Яник Синнер проиграл всего один сет. Поэтому будет просто потрясающе, если Медведев сумеет ещё раз проявить себя, ведь ему должно быть очень тяжело физически», —считает Макинрой. Его словам приводит Eurosport.Также он назвал россиянина гроссмейстером.
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Медведев в финале Australian Open взял медицинский тайм-аут для тейпирования
28 января 2024, 14:35

Фото: istockphoto/PeopleImages

Теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут во время четвертого сета в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с итальянцем Янником Синнером.
Медведев натер ногу и обратился к медикам, чтобы затейпировать мозоль. В поединке закончились уже три сета, в данный момент идёт четвертый. Медведев оказался впереди по партиям — 2-1.

Ранее семикратный чемпион турниров Большого шлема, Джон Макинрой рассказал, в чём уязвимость российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open.

«Он провел три пятисетовика, а Яник Синнер проиграл всего один сет. Поэтому будет просто потрясающе, если Медведев сумеет ещё раз проявить себя, ведь ему должно быть очень тяжело физически», —считает Макинрой. Его словам приводит Eurosport.Также он назвал россиянина гроссмейстером.
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Американский теннисист-чемпион рассказал об уязвимости Медведева
Макинрой: Теннисисту Медведеву будет непросто в финале Australian Open
28 января 2024, 12:13

Фото: istockphoto/PrathanChorruangsak

Семикратный чемпион турниров Большого шлема, Джон Макинрой рассказал, в чём уязвимость российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open.
«Он провел три пятисетовика, а Яник Синнер проиграл всего один сет. Поэтому будет просто потрясающе, если Медведев сумеет ещё раз проявить себя, ведь ему должно быть очень тяжело физически», —считает Макинрой. Его словам приводит Eurosport.
Также он назвал россиянина гроссмейстером.

Сегодня Медведев играет в финале Australian Open-2024 с Синнером. До этого россиянин обошёл немца Александра Зверева в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3.

Даниил Медведев – третья ракетка мира. В его активе победа на турнирах серии Большого шлема, он был победителем US Open в 2021 году.

Ранее бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель различных турниров «Большого шлема» Борис Беккер назвал своего фаворита финального матча Australian Open между Янником Синнером и Даниилом Медведевым. По его мнению, итальянский теннисист сейчас выглядит сильнее.

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ФК «Крылья Советов» создаст вторую команду
28 января 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Rost-9D

«Крылья Советов» сообщили о том, что создают вторую команду.
Сообщается, что вторая команда нужна для создания целостной системы подготовки футболистов от отбора в академию до участия в профессиональных соревнованиях. Команда получит название «Крылья Советов-2» и будет участвовать в соревнованиях ФНЛ-Б уже с этого сезона, пишет «Sports.ru»

Это связано с тем, что на переходном этапе из детского футбола во взрослый нужно играть против взрослых и опытных спортсменов. Общая заявка с первой и молодежной командой позволит распределять игровое время и давать поиграть всем футболистам, которые находятся в структуре клуба.

«Крылья Советов-2» будет завершающим этапом обучения воспитанников академии. Создание команды даст возможность выстроить целостную систему подготовки: Академия – ЮФЛ – МФЛ – ФНЛ-Б – РПЛ.
Основа молодежной команды, которая будет играть в Молодежной футбольной лиге, будет состоять из воспитанников академии 2005-2006 годов рождения, которые в минувшем сезоне играли на первенство города и области.

«Хотелось бы выразить благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову. Решение о создании «Крыльев Советов-2» было бы невозможно без его поддержки нашего клуба», –говорит гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.
Ранее главный тренер испанского футбольного клуба «Барселоны» Хави объявил о своем уходе из команды по окончании сезона в июне 2024 года. Об этом сообщило издание As.

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#футбол
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As: Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона
28 января 2024, 01:08

Фото: iStock/RFarrarons

Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселоны» Хави объявил о своем уходе из команды по окончании сезона в июне 2024 года. Об этом сообщило издание As.
«Это решение мы приняли вместе с президентом, Рафой Юсте. Ситуация нуждается в изменении, я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может <...> Было очень обидно видеть, как мы уступили в матче, в котором нам удалось отыграться и выйти вперёд в счёте. Я не помню такого жестокого матча в моей карьере. Нам нужна смена курса на благо клуба.», — заявил тренер на пресс-конференции.

27 января каталонский клуб на своем поле проиграл «Вильярреалу» (3:5) в матче 22 тура чемпионата Испании.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и привел «сине-гранатовых» к победе в чемпионате Испании и Суперкубке. В нынешнем сезоне «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 10 очков.

Гораздо более удачно дела идут у «Барселоны» в Лиге чемпионов — там подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и с первого места в группе вышли в плей-офф, где сыграют с действующим чемпионом Италии «Наполи».

Ранее о своей отставке объявил тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп. Он сравнил себя с автомобилем, в котором со временем иссякает бензин, а некоторые детали изнашиваются. Немецкий наставник вспомнил, что, подписав новый контракт, был на седьмом небе от счастья, но потом понял, что его ресурсы не безграничны.

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Российский теннисист Шевченко заявил о переходе под флаг Казахстана
27 января 2024, 16:44

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Российский теннисист Александр Шевченко, занимающий 48-е место в классификации АТР, объявил об официальной смене спортивного гражданства. Теперь он будет выступать за Казахстан.
В свей социальной сети Александр написал, что он рад новым возможностям и новым вызовам, а также с нетерпением ждёт возможности выйти на корт и порадовать казахстанских болельщиков. 23-летний Шевченко пока ещё не побеждал в турнирах АТР/

Прошлый сезон является пока самым успешным в карьере теперь казахстанского теннисиста. В декабре 2023 года он впервые за время выступлений в туре дошёл до финала турнира серии ATP. Это произошло во французском Метце. В главном матче соревнований он уступил хозяину корта Уго Умберу. Однако успешные выступления на предыдущих стадиях позволили Шевченко дебютировать в ТОП-50 мирового теннисного рейтинга.

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Борис Беккер назвал фаворита в финальном матче Australian Open 2024 года
Борис Беккер считает Синнера фаворитом в финальном матче против Медведева
27 января 2024, 13:23

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель различных турниров «Большого шлема» Борис Беккер назвал своего фаворита финального матча Australian Open между Янником Синнером и Даниилом Медведевым. По его мнению, итальянский теннисист сейчас выглядит сильнее.
Многие спортивные аналитики склонны согласится с мнением знаменитого немецкого теннисиста. Несмотря на то, что молодой итальянец впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема», специалисты отдают предпочтение именно ему, наблюдая за той формой, которую Синнер набрал к настоящему моменту. Достаточно сказать, что он отдал соперникам за весь турнир... всего одну партию. Первая ракетка мира Новак Джокович сумел выиграть третью партию полуфинального матча на тай-брейке.

Этот факт также свидетельствует о том, что итальянец элементарно сохранил к концу турнира больше сил. Ведь он провёл на корте намного меньше времени, чем его соперник по финалу. Медведев же сыграл два тяжёлых пятисетовых матча — в 1/32 финала против финна Руусувуори и в полуфинале против поляка Хуркача. Специалисты подсчитали, что в ходе текущего Australian Open россиянин провёл на корте уже более 20 часов.

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Косвенно говорит в пользу Синнера и статистика. По общему количеству проведённых между соперниками матчей преимущество на стороне Медведева — из десяти игр он одержал победу в семи. Однако три поражения пришлись как раз на три последних матча между теннисистами.

Однако все предматчевые расклады часто не имеют ничего общего с ходом реального матча. Победителя 112-го розыгрыша Открытого чемпионата Австралии мы узнаем 28 января в 11:30 по местному времени (22:30 по Москве). Финальная игра пройдёт на Центральном корте Мельбурна Rod Laver Arena.

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#медведев
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Роман Ротенберг посвятил победу хоккейного СКА над ЦСКА жителям блокадного города
Тренер хоккейного СКА посвятил победу над ЦСКА героям блокады Ленинграда
27 января 2024, 02:57

Фото: istockphoto/Remains

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) питерский СКА одержал победу над своими московскими одноклубниками со счётом 5:1. Тренер клуба из города на Неве Роман Ротенберг после игры сказал, что накануне дня снятия блокады Ленинграда его команда не могла проиграть.
Специалист не был замечен в излишнем пафосе, сообщает «Матч ТВ». Как и все петербуржцы (ленинградцы), он был строг и не слишком весел, говоря об этом празднике блокадного города, который всегда отмечается «со слезами на глазах», как поётся в известной песне. Тренер отдал должное соперникам: действительно, москвичи в начале третьего периода сократили отставание в счёте до минимума, а после, при цифрах на табло 1:2 не в свою пользу, имели несколько реальных моментов для взятия ворот.

Однако в этот день у «армейцев с Невы», как называют своих игроков болельщики, был особенный кураж. Зыков и Грицюк, забившие первые две шайбы, отличились ещё по разу, только теперь за семь минут до конца встречи сначала точным броском отметился Грицюк, выстреливший дуплетом. На 58-й минуте матча ещё раз забил Зыков, не желавший отставать от партнёра по тройке нападения. А финальную точку поставил на последней минуте игры капитан команды Никишин.

После этой победы СКА впервые в сезоне вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. Наверное, накануне такого святого и светлого дня в Питере и не могло быть по-другому. СКА обыграл московских одноклубников в пятый раз в сезоне. У столичной команды будет шанс отыграться в плей-офф.

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