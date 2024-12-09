«Мощнейшее переобувание»: Губерниев высказался о нейтральном статусе для российских спортсменов

Дмитрий Губерниев (фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о смене мнения различных общественных деятелей, которые критиковали нейтральный статус россиян на международных соревнованиях, назвав это «мощнейшим переобуванием». По его словам, спортсменам, отказавшихся из-за них от Олимпийских игр в Париже, следовало слушать президента России Владимира Путина, который отмечал, что решать о целесообразности выступления под нейтральным флагом должны сами спортсмены.
«Но вместо них тогда это сделали бабульки и дедульки, которые почему-то посчитали, что любят Родину больше них. А это не так. Теперь восторжествовала справедливость. Я, как советник Дегтярева на общественных началах, всячески поддерживаю все происходящее и передаю большой привет людям, которые еще в августе называли наших олимпийцев предателями и что-то рассказывали про флаги. Хотели как лучше, получилось как всегда. Здравый смысл восторжествовал», — посетовал Губерниев в беседе с RT.Тем временем к возможному возвращению на международной арене готовятся и российские лыжники. К примеру, спортсмен Сергей Ардашев в интервью «РБ Спорт» заявил, что тренируется и полностью отдается лыжным гонкам ради выступления на Олимпиаде и мировых состязаниях. Однако он подчеркнул, что и в России сейчас проводятся множество соревнований и руководство создает для участников приятные условия.
Данил Пономарев