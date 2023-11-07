Московская область стала победителем чемпионата России по футболу 8х8

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковная команда стала победителем чемпионата России по футболу 8х8. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Домодедовская команда «Комбинат» стала победителем чемпионата России по футболу. Турнир проходил в Сочи с 1 по 7 ноября на полях «ИмСпорт Арены» и комплекса «Бархатные сезоны».
Лучшими игроками стали 4 футболиста из Подмосковных команд: лучший полузащитник - Михаил Климов ФК «Домодедово», лучший нападающий - Максим Зюзин ФК «Домодедово», лучший бомбардир Максим Косенко ФК «Комбинат» и лучший игрок Алексей Тринитацкий ФК «Комбинат».
Стоит отметить, что подмосковная команда «Домодедово» уступила 1 очко и стала серебряным призером Кубка России.
Кроме этого, был сыгран гала-матч между сборными звезд и и игроков команд-участниц турнира.
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Лучшими игроками стали 4 футболиста из Подмосковных команд: лучший полузащитник - Михаил Климов ФК «Домодедово», лучший нападающий - Максим Зюзин ФК «Домодедово», лучший бомбардир Максим Косенко ФК «Комбинат» и лучший игрок Алексей Тринитацкий ФК «Комбинат».
Кроме этого, был сыгран гала-матч между сборными звезд и и игроков команд-участниц турнира.
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Мира Полтева