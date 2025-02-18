«Надо быть начеку»: Александр Горшков считает «Спартак» конкурентоспособным в борьбе с «Зенитом»

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В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал контракт с атакующим полузащитником Луисом Энрике, вернул из аренды центрального бека Ваню Дркушича и сам арендовал в Турции правого защитника Огнена Мимовича. Ожиданиями от игры команды после паузы поделился бывший полузащитник команды из Петербурга Александр Горшков.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» он отметил работу скаутской и селекционной службы клуба. Новые приобретения петербуржцев выглядят очень точными. Класс Дркушича давно известен — он постоянно вызывается в сборную Словении, где является игроком основы. Луис Энрике произвёл хорошее впечатление на сборах, кажется, он сможет включиться в игру «сине-бело-голубых» сразу, без раскачки и привыкания, сказал экс-игрок «Зенита».
Он также выразил надежду, что Вендел будет достаточно мотивирован и поможет клубу выиграть седьмое чемпионство подряд в год своего 100-летнего юбилея.
Однако бывший футболист также отметил, что «Спартак» усилился не менее мощно, приобретя двух сильных игроков в атаку — Гарсию и Солари, — а также усилив вратарскую линию в лице опытного Помазуна. Кроме того, «красно-белым» очень много дал приход нового тренера серба Деяна Станковича, считает Александр. Об этом говорят хотя бы шесть побед подряд, которыми столичный клуб закончил первую часть чемпионата перед зимней паузой.
«У "Зенита" была проблема с правым защитником, — сказал Горшков. — После подписания Мимовича петербуржцы укомплектованы.
Он также выразил надежду, что Вендел будет достаточно мотивирован и поможет клубу выиграть седьмое чемпионство подряд в год своего 100-летнего юбилея.
Однако бывший футболист также отметил, что «Спартак» усилился не менее мощно, приобретя двух сильных игроков в атаку — Гарсию и Солари, — а также усилив вратарскую линию в лице опытного Помазуна. Кроме того, «красно-белым» очень много дал приход нового тренера серба Деяна Станковича, считает Александр. Об этом говорят хотя бы шесть побед подряд, которыми столичный клуб закончил первую часть чемпионата перед зимней паузой.
«"Спартак" вполне способен составить конкуренцию, так что "Зениту" надо быть начеку и ни в коем случае не допускать таких провалов, как в последних двух играх перед перерывом ("Зенит" дважды проиграл на своём поле — "Крыльям Советов" и "Акрону" - прим. ред.)», — заключил Горшков.Перед возобновлением чемпионата «Зенит» имеет в своём активе 39 очков и идёт на втором месте в турнирной таблице. Возглавляет её «Краснодар», у которого столько же баллов, но он опережает питерцев по результатам личных встреч. «Спартак» идёт на третьем месте, отставая от лидеров на два очка.
Александр Бойцов