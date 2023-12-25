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Нападающий «Локомотива» Дзюба спел песню группы «Ленинград» про «Зенит»

25 декабря 2023, 11:06
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Футболист столичного ФК «Локомотив» Артем Дзюба спел фанатскую песню группы «Ленинград» про петербургский ФК «Зенит». Видео он опубликовал в своем Instagram*.
На вечеринке, где Дзюба с удовольствием пел песню «Ленинграда» про «Зенит» также присутствовал российский тренер Леонид Слуцкий.

Напомним, Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За это время он стал четырехкратным чемпионом России, дважды получал Кубок страны и четыре раза выиграл Суперкубок России. С 2022 года он играет в «Локомотиве».


3 декабря стало известно, что московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ.
Отмечается, что матч из-за дисквалификаций пропустили главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов, обязанности которого временно исполняет Артём Дзюба.Игра прошла на стадионе железнодорожников в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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ФИФА пригрозила Бразилии отстранением в случае вмешательства властей в дела CBF
25 декабря 2023, 11:55

Фото: istockphoto/Denis Linine

Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Бразилии отстранить её сборную и клубы от участия во всех международных турнирах, проходящих под эгидой организации. Это может произойти в случае вмешательства властей в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Как сообщает Associated Press, ФИФА направила главному футбольному органу Бразилии письмо, в котором призывала не проводить досрочные выборы для замены Эднальдо Родригеса на посту президента организации. В противном случае FBC может грозить приостановка деятельности.

Напомним, суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса и всех его назначенцев от должностей 7 декабря из-за нарушений во время предыдущих выборов. Также решением судебных органов временно исполняющим обязанности президента CBF был назначен Хосе Пердиз, глава высшего спортивного суда Бразилии. Ему было поручено организовать новые выборы президента Бразильской конфедерации футбола в течение 30 дней. ФИФА счёл подобное вмешательство судебных органов в дела спорта необоснованными.

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#футбол
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На Кубке России по фристайлу спортсмены из Подмосковья выиграли семь медалей
25 декабря 2023, 11:45

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Семь медалей завоевали фристайлисты Подмосковья на этапах Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по фристайлу проходил на спортивных базах фристайл-центра «Горский» в Новосибирске, ГЛЦ «Горная Саланга» в Кемеровской области и в Чусовом Пермского края.

По итогам соревнований спортсмены из Московской области завоевали в общей сложности семь медалий кубка России.

Золотыми призерами соревнований стали Егор Резанцев в дисциплине «биг-эйр» и Дмитрий Гайдук. В дисциплинах «могул» и «парный могул» серебро и бронзу получили фристайлисты Артем Шульдяков и Никита Паркачев.

Стоит отметить, что в зачете по «ски-кроссу» Дмитрий Гайдук и Алиса Ходырева стали бронзовыми призерами в двух категориях.

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Подмосковная спортсменка Сильченкова стала лучшим игроком года по регби
25 декабря 2023, 11:05

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковную регбистку Полину Сильченкову признали лучшим игроком года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Полина Сильченкова была признана лучшей регбисткой 2023 года среди игроков-юниоров.

Итоги года было подведены в торжественной обстановке в московской усадьбе Полежаевых и Зубовых при поддержке Федерации регби России.

«За прошедший год Полина Сильченкова в составе сборной команды Московской области стала победительницей первенства России среди юниорок до 19 лет. Также она дебютировала за «ГУОР Щелково», где ей удалось вместе с командой занять второе место в двух турах Федеральной регбийной лиги по регби-7, - отметили в министерстве.

Стоит отметить, что Полина играла в командах Спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта Московской области.

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#подмосковье
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Подмосковные спортсменки стали лидерами этапа чемпионата России по волейболу на снегу
25 декабря 2023, 11:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две подмосковные команды «Заречье» завоевали золотую и серебряную медали на втором этапе чемпионата России по волейболу на снегу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Заречье-1» и «Заречье-2» успешно прошли групповой этап и сразу вышли в полуфинал. Первая команда из Одинцова на этом этапе турнира сыграла с «Локомотивом» из Калининградской области, вторая – с командой «Динамо-Татарстан». Обе встречи завершились со счетом 2:0 в пользу подмосковных волейболисток. В финале в подмосковном дерби со счётом 2:0 победило «Заречье-2»
«Заречье-1» и «Заречье-2» побороли всех соперников, а в финале встретились друг с другом. В итоге «Заречье-2» взяла золото, а «Заречье-1» – серебро! Девушки уже второй сезон радуют нас отличными результатами в волейболе на снегу. С этапов без наград мы не приезжаем», – заявил депутат Госдумы Сергей Колунов
Второй этап чемпионата России по волейболу на снегу проходил в Казани.

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Синхронистки из Подмосковья выиграли общекомандный зачёт на турнире «Русская матрёшка»
25 декабря 2023, 09:23

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные синхронистки выиграли общекомандный зачёт на турнире «Русская матрёшка» с участием спортсменов из Сингапура. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрёшка» прошли в Чехове с 20 по 24 декабря на базе спорткомплекса «Олимпийский» им. В.С. Максимова.

«Вот уже 14 раз этот дворец спорта принимает международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка». <…> С нами сегодня более 400 участников из субъектов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сингапура. Я желаю всем удачи и поздравляю с наступающим Новым годом!», - отметила президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.

По итогам соревнований представители Московской области выиграли четыре золотые награды в личном зачёте и четыре в международном. Также в дисциплине «фигуры» синхронистки завоевали все три награды пьедестала.

Кроме этого, в дисциплинах «дуэты» и «комби» спортсменки из Московской области стали золотыми призерами.Стоит отметить , что в разделах «группа» и «соло» девочки также удостоились высших наград.

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#сингапур
#спортсмены
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Валиева исполнила показательный номер под песню из «Слова пацана»
24 декабря 2023, 23:33

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Российская фигуристка Камила Валиева в показательных выступлениях после чемпионата России исполнила номер под саундтрек из нашумевшего сериала «Слово пацана».
В воскресенье, 24 декабря, в Челябинске, спортсменка откатала номер под песню «Пыяла» группы АИГЕЛ на татарском языке.

На чемпионате России Камила Валиева заняла третье место. Победу на турнире одержала Аделия Петросян — ещё одна ученица Этери Тутберидзе.

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#спорт
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Олимпийский чемпион Уайлд высказался о выступлении в нейтральном статусе
Сноубордист Уайлд заявил, что откажется ехать на Игры-2026 в нейтральном статусе
24 декабря 2023, 23:23

Фото: iStock/Kirkikis

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд высказался относительно участия под нейтральным статусом, сообщает ТАСС.
Спортсмен отметил, что не планирует принимать участие в Олимпийских играх-2026 под нейтральным флагом.

«Я буду выступать только за Россию. Я верю, что у нашей сборной есть все шансы завоевать значительное количество медалей. Через два года в Милане сборная России будет неотразима,» — поделился он.
Ранее, в октябре 2022 года, Уайлд объяснил свое решение оставаться в России, говоря, что он нужен этой стране. Он отметил, что для него уехать из России — это не решение проблем, а скорее попытка уйти от них.

Уайлд родился в США и в 2012 году получил российское гражданство. На Олимпиаде в Сочи 2014 года он выступал в составе сборной России, где завоевал две золотые медали. Также он стал обладателем бронзовой медали на Играх-2022 в Пекине.

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Миллиардер Рэтклифф купил 25% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
24 декабря 2023, 21:29

Фото: iStock/FotografieLink

Миллиардер и владелец химической корпорации Ineos Джим Рэтклифф приобрел 25 процентов акций английской футбольной команды «Манчестер Юнайтед». Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Отмечается, что сумма договора составляет более 1,5 миллиарда долларов. Также Рэтклифф инвестирует 300 миллионов долларов в инфраструктуру стадиона «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд», из которых двести будут выплачены после закрытия сделки, а еще сто – через двенадцать месяцев.

Ранее сообщалось, что английский клуб «Манчестер Сити» впервые в своей выиграл клубный чемпионат мира по футболу. В финальной встрече, которая прошла в Саудовской Аравии, «горожане» со счётом 4:0 разгромили бразильский «Флуминенсе».

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Форвард Ковальчук дебютировал за «Спартак» против «Куньлуня»
24 декабря 2023, 14:39

Фото: istockphoto/FotografieLink

Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Илья Ковальчук дебютировал за «Спартак» в КХЛ.
«Лента.ру» пишет, что форвард участвует в матче Континентальной хоккейной лиги против «Куньлунь Ред Стар». Игра проходит в Москве.

О возвращении Ковальчука в «Спартак» сообщили 5 декабря. Нападающий заключил контракт с клубом до конца сезона. Сообщалось, что Ковальчук будет играть под 71-м номером.

Ковальчук играл в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов более 10 лет.

Последней командой форварда стал омский «Авангард». С ним он завоевал Кубок Гагарина. Спортсмен приостанавливал карьеру после сезона-2020/2021. К слову, Илья Ковальчук является воспитанником «Спартака».

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