Нападающий «Локомотива» Дзюба спел песню группы «Ленинград» про «Зенит»

Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Бразилии отстранить её сборную и клубы от участия во всех международных турнирах, проходящих под эгидой организации. Это может произойти в случае вмешательства властей в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF).