Нападающий «Локомотива» Дзюба спел песню группы «Ленинград» про «Зенит»

Фото: iStock/Rost-9D
Футболист столичного ФК «Локомотив» Артем Дзюба спел фанатскую песню группы «Ленинград» про петербургский ФК «Зенит». Видео он опубликовал в своем Instagram*.
На вечеринке, где Дзюба с удовольствием пел песню «Ленинграда» про «Зенит» также присутствовал российский тренер Леонид Слуцкий.
Напомним, Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За это время он стал четырехкратным чемпионом России, дважды получал Кубок страны и четыре раза выиграл Суперкубок России. С 2022 года он играет в «Локомотиве».
3 декабря стало известно, что московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ.
Отмечается, что матч из-за дисквалификаций пропустили главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов, обязанности которого временно исполняет Артём Дзюба.Игра прошла на стадионе железнодорожников в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
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Напомним, Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За это время он стал четырехкратным чемпионом России, дважды получал Кубок страны и четыре раза выиграл Суперкубок России. С 2022 года он играет в «Локомотиве».
Отмечается, что матч из-за дисквалификаций пропустили главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов, обязанности которого временно исполняет Артём Дзюба.Игра прошла на стадионе железнодорожников в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Элина Позднякова