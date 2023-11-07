Открытый турнир по баскетболу среди мужчин прошел в Волоколамске

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В Волоколамске прошел открытый турнир по баскетболу среди мужских команд, посвящённый 82-й годовщине со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Соревнования состоялись 4 ноября в волоколамском дворце спорта «Лама».
Всего в турнире приняли участие 4 команды из городских округов Волоколамск и Руза.
На торжественном открытие турнира выступил председатель окружного Совета депутатов Сергей Шорников. Он поздравил участников и гостей соревнований с государственным праздником - Днём народного единства и выступил с напутственными словами для спортсменов.
По итогам турнира победителем стала команда гостей из Рузы. Кроме этого, на втором и третьем местах пьедестала расположились команды из посёлка Сычёво и села Спасс Волоколамского городского округа.
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Всего в турнире приняли участие 4 команды из городских округов Волоколамск и Руза.
По итогам турнира победителем стала команда гостей из Рузы. Кроме этого, на втором и третьем местах пьедестала расположились команды из посёлка Сычёво и села Спасс Волоколамского городского округа.
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Мира Полтева