Первый в году матч «Легенд хоккея» собрал в Подольске рекордное число болельщиков

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Первый в году матч команды «Легенды хоккея» в Подмосковье объединил более 6 тыс. болельщиков, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Прославленные спортсмены сыграли с любительской сборной жителей Подольска.
«Мы выкатились на лёд, а нас встретил полный стадион болельщиков, все места заняты. Что может радовать больше, чем такая атмосфера на арене? Хочется поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьёва за этот проект. Он позволяет нам всем объединиться в это непростое время, почувствовать надёжное плечо друга. Для всех нас это большой праздник», – поделился капитан «Легенд хоккея», двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Игра состоялась в рамках четвёртого зимнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». По традиции матчи проходят в хоккейных коробках под открытым небом, но из-за погодных условий игру в Подольске провели в ледовом дворце «Витязь». Это позволило достичь рекорда посещаемости за всё время существования проекта.
Вместе с Фетисовым на лёд арены «Витязь» вышли такие прославленные хоккеисты, как Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин.
К игрокам присоединились артисты театра и кино Иван Мулин, Тимур Ефременков, а также солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В состав сборной Подольска вошли глава округа Григорий Артамонов, ветераны и воспитанники местной школы хоккея, военнослужащие, участники СВО. Комментировал матч спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Перед началом гала-матча Коньков и Батыршин провели мастер-класс для юных хоккеистов городского округа, в ходе которого поделились секретами хоккейного мастерства.
По данным министерства, с момента старта проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья. Игры суммарно собрали более 50 тыс. болельщиков.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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Фото: пресс-служба Минспорта МО
Игра состоялась в рамках четвёртого зимнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». По традиции матчи проходят в хоккейных коробках под открытым небом, но из-за погодных условий игру в Подольске провели в ледовом дворце «Витязь». Это позволило достичь рекорда посещаемости за всё время существования проекта.
«6 тыс. зрителей стали свидетелями яркого и эмоционального матча наших легенд с жителями Подмосковья на арене «Витязь» в Подольске. Спасибо хоккеистам, артистам и всем болельщикам за настоящий праздник хоккея», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.Основное время противостояния завершилось со счётом 4:4. Сборной подольчан удалось забросить шайбу благодаря стремительному натиску после замены вратаря на полевого игрока. В серии послематчевых буллитов хозяева площадки оказались сильнее мэтров хоккея, реализовав две попытки – 2:0.
Вместе с Фетисовым на лёд арены «Витязь» вышли такие прославленные хоккеисты, как Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин.
К игрокам присоединились артисты театра и кино Иван Мулин, Тимур Ефременков, а также солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Жаль, что проиграли, но соперники были великолепны. Когда я рос, такого не было. Мы сами каждую зиму заливали хоккейную площадку в обычном дворе. А ведь чемпионы выходят именно из дворов», – рассказал Андреев.Руководил игрой звёздных хоккеистов двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. А телеведущая Наталья Кларк заняла место на тренерском мостике команды жителей.
В состав сборной Подольска вошли глава округа Григорий Артамонов, ветераны и воспитанники местной школы хоккея, военнослужащие, участники СВО. Комментировал матч спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Перед началом гала-матча Коньков и Батыршин провели мастер-класс для юных хоккеистов городского округа, в ходе которого поделились секретами хоккейного мастерства.
По данным министерства, с момента старта проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья. Игры суммарно собрали более 50 тыс. болельщиков.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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