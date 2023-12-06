Подмосковная шахматистка Лукина стала призёром любительского чемпионата мира

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Мастер ФИДЕ, член сборной Московской области Александра Лукина заняла третье место на чемпионате мира среди любителей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В любительском чемпионате мира по шахматам участвовали более 300 спортсменов из 64 стран. Турнир проходил в столице государства Оман Маскате. Соревнования проводили по швейцарской системе в девять туров с классическим контролем времени.
Как отметили в министерстве, жительница города Орехово-Зуево, руководитель шахматного клуба «Форсаж» Лукина вышла на церемонию награждения в национальном костюме.
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«Мне очень понравилось играть в Омане. Турнир прошёл на самом высоком уровне, партии транслировали онлайн, для участников подготовили большую экскурсионную программу. С удовольствием посмотрела Маскат», – сказала спортсменка.
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Лора Луганская