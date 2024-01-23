Подмосковные гонщики завоевали три медали этапа Кубка России по ралли «Золотые купола»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали гонщики из Подмосковья на третьем этапе Кубка России по ралли «Золотые купола», который проводился в Ярославской области, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золото завоевал Дмитрий Ловцов из Балашихи в команде с ярославцем Андреем Головкиным в классе «1600Н». В этой же дисциплине бронза досталась экипажу Андрея Олейникова из Люберец и Николая Борисёнку из Москвы», — отмечается в сообщении.
Вторую бронзовую медаль завоевал в абсолютном зачёте гонщик из подмосковного Хотькова Александр Маранов в команде с ярославцем Дмитрием Карповым.
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