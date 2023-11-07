Подмосковные спортсмены стали призёрами Кубка России по спортивной борьбе

Спортсмены из Подмосковья стали победителями и призёрами Кубка России по спортивной борьбе грэпплинг. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«По результатам этого турнира будет сформирована сборная страны. Уверен, что в ее составе окажутся представители Подмосковья. <…> Уровень популярности грэпплинга наглядно подтверждает количество участников, представляющих все регионы РФ. Ведь далеко не случайно среди всех разновидностей спортивных единоборств грэпплинг сейчас находится в России и в Подмосковье на очевидном подъеме. Рад, что Кубок России в полной мере это подтвердил», – отметил глава Наро-Фоминского городского округа, вице-президент Федерации грэпплинга России Роман Шамнэ.





Спортсмены из Московской области завоевали в общей сложности 18 медалей на Кубке России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги.









Победителем Кубка России стал Андрей Карузин из г.о. Лыткарино в весовой категории до 77 кг.

«Серебро» завоевали Ирина Чернышова из г.о. Люберцы, Евгений Иванченко из Раменского г.о., и Дарья Покладнёва из Наро-Фоминского г.о.

Бронзовыми призерами стали Валерия Рахимова и Екатерина Яр из Лыткарино,Ирина Чернышова из г.о. Люберцы, Халималав Базихов из г.о. Подольск, Ольга Волкова из г.о. Протвино, Ольга Церцек из г.о. Домодедово, Татьяна Киселёва из Наро-Фоминского г.о., Илья Абраменко из Наро-Фоминска, Никита Бараненко из г.о. Долгопрудный, Никита Барский из г.о. Лыткарино и Александр Силаев из г.о. Подольск.Стоит отметить, что соревнования проходили с 3 по 6 ноября в Наро-Фоминске в КСК «Нара» в двух разделах: «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

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