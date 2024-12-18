Представители Каширы получили награды за достижения в школьном спорте

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Две общеобластные награды получили представители городского округа Кашира за достижения в области школьного спорта в 2024 году, награждение состоялось в ходе «Бала школьного спорта» 16 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Каширская школа-интернат стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса среди школьных спортивных клубов в 2023/2024 учебном году в номинации «Спорт без границ». А учительница начальных классов каширской школы №1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборного Анастасия Дудкина стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
«Бал школьного спорта» состоялся детской школе искусств в Видном, в мероприятии приняли участие около 240 лучших педагогов и спортсменов региона.
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