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Промес назвал условие для дачи им показаний в суде Нидерландов

Промес заявил о готовности дать показания в суде Нидерландов
22 февраля 2024, 14:42
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голландский футболист Квинси Промес, выступающий за московский «Спартак», заявил о готовности приехать в Нидерланды и дать показания в суде. Однако сделать это игрок, обвиняемый в причастности к торговле кокаином, готов только при получении гарантий безопасности.
Лучшему бомбардиру в истории российских чемпионатов среди легионеров ранее был вынесен приговор: шесть лет лишения свободы, напоминает «РБК-Спорт». В пресс-службе прокуратуры Страны тюльпанов подтвердили, что адвокат футболиста действительно обращался к ним с просьбой о безопасном проезде для своего клиента, но получил отказ.

Впервые подозрения у голландского наркоконтроля в отношении Промеса появились ещё в 2018 году. Поводом стали сведения, полученные от Criminal Intelligence Team (TCI) — группы уголовной разведки Нидерландов, которая собирает информацию о серьезных преступлениях из самых разных источников, большей частью от анонимных информаторов. Форвард тогда играл за «Спартак». В следующем году, когда голландец уже вернулся в «Аякс» из Амстердама, у полиции появились новые данные по делу. На всякий случай в 2021 году Квинси снова уехал в Россию выступать за прежний клуб.


В московском клубе нападающий в нынешнем сезоне провёл 17 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Всего за «Спартак» Квинси Промес провёл во всех турнирах 235 матчей. В них он забил 114 мячей в ворота соперников и отдал 59 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость 32-летнего игрока в шесть миллионов евро.
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Колобков: «Игры Будущего» — новая история в спорте»
22 февраля 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Бывший министр спорта России Павел Колобков назвал Игры Будущего совершенно новой вехой в истории спорта нашей страны.
«Игры Будущего» — это весьма интересный проект и совершенно новая история в спорте. Не могу сказать, что за этим всё его будущее, но, несомненно, это одна из частей и особое направление, которое будет развиваться. Уверен, что и традиционный спорт продолжит прогрессировать», — отметил в беседе с RT Колобков.

Он добавил, что в организационном плане Казань показала высокий уровень. Также Колобков назвал город очень гостеприимным.

А ведущий Юрий Пронько отметил, что такие мероприятия должны получать максимальную поддержку.

«Хорошая идея с «Играми будущего», которые открылись в Казани. Всё, что направлено на поддержку спорта и здорового образа жизни, на мой взгляд, должно иметь максимальную поддержку», — приводит «Царьград» слова Пронько.

Ранее в Казани президент России Владимир Путин открыл первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в выставочном центре «Казань-Экспо».

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#спорт
#турнир
#будущее
#игры
#технологии
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«Русский Халк» из Люберец нацелился на новый рекорд мира
22 февраля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» намерен установить рекорд мира по надуванию грелок на время. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Попытка зафиксировать достижение будет предпринята на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ на стенде Московской области,
«Атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» продемонстрирует навыки в силовом экстриме 25 февраля в рамках мастер-классов по надуванию. Спортсмен намерен до разрыва надуть не менее семи грелок за пять минут», – говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, чтобы попасть в установленный лимит времени, спортсмену придётся сжимать грелки сбоку, тем самым на порядок усложнив номер. Давление в грелке в этом случае будет намного выше, чем в шине автомобиля.

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#вднх
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В Лобне построят ФОК с бассейном
22 февраля 2024, 12:56

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном построят на территории городского округа Лобня, запустить объект в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В здании предусмотрен бассейн с раздевалками и душевыми, а также спортивные залы и залы с тренажёрами, медицинский блок и кафе. На прилегающей территории оборудуют зону для отдыха и парковку», — говорится в сообщении.
ФОК будет построен в рамках реализации государственной программы, средства на строительство выделяются из бюджета.

Ранее сообщалось, что в городском округе Дзержинский планируют построить ФОК с ледовой ареной — об этом попросили местные жители.

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#лобня
#фок
#строительство
#бассейн
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Первый в истории обвиняемый по «закону Родченкова» получил реальный срок в США
22 февраля 2024, 12:06

Фото: istockphoto/Moussa81

Американский врач Эрик Лира приговорен к тюремному заключению сроком на три месяца в соответствии с «законом Родченкова». Кроме того, он будет в течение года после освобождения находится под надзором, а также заплатит штраф в размере 16,4 тысячи долларов.
Лира стал первым в истории судопроизводства человеком, которому предъявлены обвинения в соответствие с «Актом Родченкова» — законом, подписанным предыдущим (и, возможно, будущим) президентом США Дональдом Трампом и подвергшимся критике во всём мире. Согласно этому правовому акту, предусматривается уголовная ответственность за применение допинговых схем на спортивных соревнованиях. Сообщение о приговоре появилось на сайте Федерального суда Южного округа Нью-Йорка.

Американский медик ранее признался, что в 2020 году перед Олимпиадой в Токио передавал запрещённые вещества нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и его соотечественнице бегунье Блессинг Окагбаре. Арестован Лира был в январе 2022 года, а в мае 2023 года он признал свою вину. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этого правового акта — до 10 лет тюрьмы.

Справка: название закону дала фамилия информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

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#суд
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Подмосковные саночницы завоевали пять медалей чемпионата России
22 февраля 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области выиграли две золотые и три серебряные награды на чемпионате России по санному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Представительница Московской области Дарья Олесик стала чемпионкой России среди женщин в одноместных санях в категории «спринт». Второе место в этих гонках также завоевала спортсменка из Подмосковья — Виктория Демченко. Кроме того, на счету Демченко ещё одна серебряная медаль — в категории «одноместные сани», — говорится в сообщении.
Медали за первое и второе места подмосковные саночницы взяли также в двухместных санях в категории «спринт».

Соревнования проводились 20 и 21 февраля на олимпийской трассе в Красной Поляне в Краснодарском крае.

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#санный спорт
#московская область
#подмосковье
#чемпионат россии
#женщины
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В Подмосковье состоится последний зимний старт международной серии Swimcup
22 февраля 2024, 09:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Последний зимний старт международной серии Swimcup по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции пройдёт в бассейне «Сатурн» в Раменском городском округе в воскресенье, 25 февраля, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В программу спортивного мероприятия войдут индивидуальные заплывы на 50 и 100 метров вольным стилем, брассом, на спине и баттерфляем. Ожидается, что участие в соревнованиях примут около 400 профессиональных спортсменов и любителей в возрасте от 8 лет», — отмечается в сообщении.
Гостем спортивного праздника станет титулованный пловец, призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион Европы и мира, заслуженный мастер спорта России Антон Чулков. Он будет раздавать автографы всем желающим.

После окончания зимних заплывов Swimcup продолжится весной — в рамках весенних соревнований спортивные встречи в раменском бассейне «Сатурн» состоятся 31 марта и 21 апреля.

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#раменское
#турнир
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Лидер оппозиции Канады выступил против трансгендеров в женском спорте
Канадский оппозиционер Пуальевр выступил против трансгендеров в спорте
21 февраля 2024, 23:48

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр выступил против участия трансгендеров в женском спорте, сообщает канадский телеканал CTV.
Более того, Пуальевр высказался против появления трансгендеров в любых местах, предназначенных исключительно для биологических женщин, например, в раздевалках.

"Места для женщин должны быть предназначены исключительно для женщин, а не для биологических мужчин", - заключил оппозиционер.
Либеральный премьер-министр страны Джастин Трюдо осудил позицию Пуальевра. По его мнению, такие высказывания ущемляет права трансгендеров.

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Путин: Россия остается ведущей спортивной державой планеты
21 февраля 2024, 21:00

Фото: сайт Кремля

Россия была и остается ведущей спортивной державой планеты, где родились великие атлеты и поставлены мировые спортивные рекорды. Об этом он заявил на церемонии открытия «Игр будущего».
«Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», - заявил глава государства.

«Игры Будущего» будут проходить в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Мероприятие станет первыми международными мультиспортивными соревнованиями по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал». Тремин означает вид спортивных и развлекательных мероприятий, где сочетается физическая активность и взаимодействие с виртуальной средой. Участники подвергают себя различным нагрузкам и выполняют упражнения в реальном мире, будучи подключенными к цифровой среде с помощью носимых устройств, датчиков, трекеров и гарнитур.

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Подмосковные легкоатлеты завоевали пять наград первенства России
21 февраля 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, серебряную и две бронзовые награды на первенстве России по лёгкой атлетике в помещении. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Медаль высшего достоинства в беге на 60 м с барьерами взял Антон Колмыков. На первую ступень пьедестала поднялась Елена Акимова, которой не было равных в беге на 800 м. На дистанции 60 м вторым финишировал Константин Храпов. Подмосковный спортсмен показал время 6,95 секунды, обновив личный рекорд», – говорится в сообщении.
Третье место в прыжках в длину заняла Софья Прибиль с результатом 6 м 6 см. В эстафете 4 по 400 м квартет спортсменок из Московской области замкнул тройку призёров. В старте участвовали Александра Морозова, Влада Саула, Елена Акимова и Елизавета Решетова.

Первенство проходило в Тольятти. В соревнованиях участвовали юниоры и юниорки в возрасте до 20 лет.

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