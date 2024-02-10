Путин направил приветствие участникам Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что традиция проведения этих соревнований не прерывается уже долгое время. Ежегодно в них участвуют десятки тысяч людей разной возрастной категории по всей стране.
Путин подчеркнул, что данный зимний праздник объединяет всех, кто искренне любит лыжный вид спорта, а также тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. Российский лидер пожелал всем участникам лыжной гонки успехов и всего наилучшего.
Ранее сообщалось, что студент Коломенского колледжа стал победителем Первенства Московской области по лыжным гонкам. Первенство Московской области среди юниоров 18-19 лет проводили в Красногорске.
Напомним, Всероссийская гонка «Лыжня России» проходит в субботу, 10 февраля, в 39-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.
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Путин подчеркнул, что данный зимний праздник объединяет всех, кто искренне любит лыжный вид спорта, а также тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. Российский лидер пожелал всем участникам лыжной гонки успехов и всего наилучшего.
Напомним, Всероссийская гонка «Лыжня России» проходит в субботу, 10 февраля, в 39-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.
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Екатерина Коршунова