Российский гроссмейстер Непомнящий оштрафован на $200 за нарушение дресс-кода

Фото: istockphoto/Facundo Diaz Montes
Российского шахматиста Яна Непомнящего оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Это произошло на чемпионате мира по блицу и рапиду, который проходит в Нью-Йорке.
О случившемся рассказал сам гроссмейстер в своей социальной сети Х. По словам Непомнящего, к нему подошёл главный судья соревнований Ахмед Адли и сказал, что шахматист не должен так одеваться.
Непомнящий и ранее отличался нестандартным внешним видом на соревнованиях. Например, в 2022 году на чемпионате мира по блицу и рапиду в Алма-Ате он вышел играть партию в футболке, на которой красовалась цитата аргентинского футболиста Лионеля Месси: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда». Эта фраза, сказанная аргентинцем во время матча игроку сборной Нидерландов Вауту Вегхорсту, попала в телетрансляцию и стала знаменитой.
Читайте также:
Стал известен чемпион мира по шахматам
Шахматисты Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью
Непомнящий сыграл вничью в девятой партии матча за титул чемпиона мира
«Надеюсь, эти 200 долларов пойдут в фонд исследования моды в мире шахмат», — с юмором отреагировал на санкции российский гроссмейстер.
Непомнящий и ранее отличался нестандартным внешним видом на соревнованиях. Например, в 2022 году на чемпионате мира по блицу и рапиду в Алма-Ате он вышел играть партию в футболке, на которой красовалась цитата аргентинского футболиста Лионеля Месси: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда». Эта фраза, сказанная аргентинцем во время матча игроку сборной Нидерландов Вауту Вегхорсту, попала в телетрансляцию и стала знаменитой.
Читайте также:
Стал известен чемпион мира по шахматам
Шахматисты Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью
Непомнящий сыграл вничью в девятой партии матча за титул чемпиона мира
Александр Бойцов