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Российский гроссмейстер Непомнящий оштрафован на $200 за нарушение дресс-кода

Фото: istockphoto/Facundo Diaz Montes

Фото: istockphoto/Facundo Diaz Montes

Российского шахматиста Яна Непомнящего оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Это произошло на чемпионате мира по блицу и рапиду, который проходит в Нью-Йорке.
О случившемся рассказал сам гроссмейстер в своей социальной сети Х. По словам Непомнящего, к нему подошёл главный судья соревнований Ахмед Адли и сказал, что шахматист не должен так одеваться.

«Надеюсь, эти 200 долларов пойдут в фонд исследования моды в мире шахмат», — с юмором отреагировал на санкции российский гроссмейстер.



Непомнящий и ранее отличался нестандартным внешним видом на соревнованиях. Например, в 2022 году на чемпионате мира по блицу и рапиду в Алма-Ате он вышел играть партию в футболке, на которой красовалась цитата аргентинского футболиста Лионеля Месси: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда». Эта фраза, сказанная аргентинцем во время матча игроку сборной Нидерландов Вауту Вегхорсту, попала в телетрансляцию и стала знаменитой.

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#санкции
#фонд
#шахматы
Сноубордисты из Подмосковья завоевали три медали Кубка России
28 декабря 2024, 09:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые медали завоевали спортсмены из Московской области Варвара Артюхова и Арсений Томин на третьем и четвёртом этапах Кубка России по сноуборду, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Варвара Артюхова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заездов в дисциплине «параллельный слалом». А Арсений Томин завоевал золотую медаль на третьем этапе Кубка России в дисциплине «сноуборд-кросс», — говорится в сообщении.
В областном министерстве отметили, что Варвара Артюхова также выиграла две золотые медали в параллельном слаломе на первом и втором этапах Кубка России, а на счету Арсения Томина две золотые медали, завоёванные на предыдущих этапах турнира за сноуборд-кросс в мешанной паре.

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Детский лыжный старт открыл зимний сезон в Дмитровском городском округе
#минспорта мо
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#сноуборд
#медали
#подмосковье
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Чемпион мира по шахматам Карлсен дисквалифицирован за джинсы
28 декабря 2024, 08:46

Фото: istockphoto/Andy Cossins

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отстранён от турнира по блицу и рапиду, который проходит в Нью-Йорке. Причина — нарушение дресс-кода.
Сообщение об этом распространила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ, FIDE). Карлсен явился на матч в джинсах. Главный судья соревнований Ахмед Адли сообщил ему о недопустимости такого внешнего вида. Норвежец, как и российский гроссмейстер Ян Непомнящий, был оштрафован за несоблюдение дресс-кода.

Ему предложили сменить джинсы на более подобающие брюки, но шахматист отказался. Тогда норвежца не включили в пару для девятого тура и отстранили от соревнований.

«Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего», — заявил Карлсен после своей дисквалификации.

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#служба
#шахматы
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Боец ММА Мендонка сломал пенис на тренировке
28 декабря 2024, 04:26

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Боец ММА Матеус Мендонка сломал пенис во время тренировки. Об этом сообщает сайт MMA Fighting.
В материале пишут, что травму Мендонка получил в ходе отработки приемов джиу-джитсу. Для этого он спаринговался с товарищем по команде. Последний случайно ударил коленом Мендонку в область паха, в результате чего у него сломался пенис.

После получения травмы боец еще месяц не обращался к врачам. В конце декабря он все таки поехал в больницу, где ему диагностировали перелом пениса. По итогу Мендонке запретили тренироваться на протяжении двух месяцев.

Спортсмен сам рассказал о травме своим поклонникам. В своем обращении он попросил помочь ему финансово, так как из-за длительной реабилитации он не сможет обеспечивать семью.

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#травмы
#спортсмен
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Детский лыжный старт открыл зимний сезон в Дмитровском городском округе
27 декабря 2024, 17:29

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

На лыжной трассе в ГАБО в Дмитровском городском округе торжественно открыли зимний сезон. Детский старт собрал юных спортсменов в возрасте от 4 до 12 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Лыжные трассы в нашем округе предлагают отличные условия для занятий спортом как для начинающих, так и для опытных лыжников. Отмечается большой интерес дмитровчан к лыжному спорту, в том числе среди детей», – сказала замглавы Дмитровского округа Ирина Костышина.
После окончания гонок прошло торжественное награждение победителей. Затем для участников и их родителей состоялось дружеское чаепитие.

Соревнования для маленьких спортсменов организовали ФОК «Свобода» и спортивно-оздоровительный клуб «ГАБО» при поддержке администрации Дмитровского городского округа и правительства Московской области.

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#спорт
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#подмосковье
#московская область
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10 бегунов из Истры участвовали в соревнованиях по трейлраннингу Mad Fox Ultra
27 декабря 2024, 17:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

10 спортсменов бегового клуба ISTRUN из Истры приняли участие в соревнованиях по трейлраннингу Mad Fox Ultra. Зимняя гонка в Переславле-Залесском собрала более 3,3 тыс. бегунов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ледяные броды по пояс, сугробы, многочасовая борьба с холодом, ночные переходы по зимнему лесу и непередаваемые эмоции на финише – главные составляющие этих соревнований. Участникам предстояло преодолеть несколько дистанций. И хотя среди истринских бегунов не оказалось победителей, все прошли испытания достойно, никто не сошёл с дистанции», – говорится в сообщении.
Ближе всех к победе был Михаил Деменьшин, который преодолел дистанцию 165 км за 29 ч. 35 мин. 57 сек.

Как добавили в пресс-службе, все 10 спортсменов будут участвовать в ежегодном забеге желаний 1 января.

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#бег
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#истра
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#подмосковье
#московская область
#спортсмены
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Более 100 баскетболистов Школьной лиги собрал мастер-класс Виктора Кейру
27 декабря 2024, 17:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Двукратный чемпион России по баскетболу Виктор Кейру провёл в Подольске мастер-класс для команд Школьной лиги. В тренировке участвовали более 100 юных спортсменов, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Кейру – победитель Единой лиги ВТБ, серебряный призёр Евролиги, обладатель Кубка России и участник олимпийских игр. Он научил школьников правильно выполнять броски и передачи, помог улучшить технику индивидуального владения мячом.
«На мастер-классах я обычно учу трём элементам баскетбола: броску, передаче и дриблингу. Но главное в любом деле – это правильно поставленная цель и усердная работа», – сказал баскетболист.
После тренировки состоялась игра между амбассадором Школьной лиги и тремя лучшими участниками мастер-класса. Затем провели фото- и автограф-сессию.

Как напомнили в министерстве, серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре. Амбассадорами проекта стали спортсмены Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

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#спорт
#минспорта
#школьники
#мастер-класс
#баскетбол
#подмосковье
#московская область
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Экс-директор «Трактора» Баландин раскритиковал игру получившего травму Кузнецова
27 декабря 2024, 16:00

Фото: iStock/vchal

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин раскритиковал игру нападающего СКА Евгения Кузнецова, который получил травму головы в матче против ЦСКА. По его мнению, хоккеист потерял скорость, нигде не успевает и действует безграмотно в роли центрального форварда.
«На мой взгляд, позорный момент, когда в матче с «Динамо» его обыграл Максим Джиошвили — он просто унизил Кузнецова. Представляете, кто-то бы так «раздел» Пашу Дацюка?», — посетовал он в беседе с «РБ Спорт».
Баландин добавил, что никогда не видел таких голов, как у Максима Джиошвили, когда тот, один в одного, забил в девятку с неудобной руки, «посадив на себя» форварда и вратаря. По его словам, этот гол — лучший в сезоне.
«Травма — это не случайность, а закономерность. Я уже говорил: все, что потеряно годами, не собрать крохами. И у Жени такой характер: ему сказали, что он звезда, и он так думает. В «Вашингтоне» и «Каролине» неслучайно отказались от него», — заключил бывший директор клуба.
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#хоккей
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Назван лучший футболист ЦСКА в 2024 году
Владимир Пономарев: Виллиан Роша является лучшим футболистом ЦСКА в 2024 году
27 декабря 2024, 15:58

Фото: iStock/FotografieLink

Защитник Виллиан Роша является лучшим футболистом ЦСКА в 2024 году, заявил бывший игрок армейского клуба Владимир Пономарев. По его словам, бразилец хорошо анализирует игру, видит поле, технично и грамотно играет.
«Виллиан Роша — лучший футболист ЦСКА в 2024 году. Больше интересных игроков в армейской команде не вижу. Ни Аббоса Файзуллаева, ни Ивана Облякова называть не хочу. Бразилец хорошо читает игру, видит поле, техничный и грамотный игрок. Ни в коем случае с ним расставаться красно-синим нельзя, иначе будут очень большие проблемы в обороне», — пояснил спортсмен в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, за нынешний сезон Российской Премьер-Лиги 29-летний Роша сыграл в 19 матчах и отличился тремя голевыми передачами. Сам клуб ушел на зимнюю паузу, находясь на шестом месте в таблице турнира с 31 баллов в запасе.

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#спорт
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#спортсмен
#футболист
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Стало известно, какие задержки зарплаты бывают в ХК «Салават Юлаев»
Шаров: задержки по зарплате в «Салавате Юлаеве» бывают только на несколько дней
27 декабря 2024, 15:51

Фото: iStock/JohnAlexandr

Задержки с выплатой зарплат в хоккейном клубе «Салават Юлаев» бывают только на несколько дней. Об этом заявил нападающий клуба Александр Шаров, подчеркнув, что никакого кризиса в этом вопросе нет.
«В любом случае это неприятный момент, так как любой человек преждевременно рассчитывает свои доходы. Никакого кризиса в этом плане у нас нет, так как задержки бывают только на несколько дней», — поделился спортсмен в интервью Metaratings.ru.
Напомним, ранее сообщалось, что в «Салавате Юлаеве» второй месяц подряд происходит задержка зарплат игрокам. Через несколько дней гендиректор клуба Ринат Баширов заверил, что всю имеющуюся задолженность перед хоккеистами уже погасили.

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