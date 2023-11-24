Российский шахматист выиграл чемпионат мира среди юношей

Фото: iStock/Anawat_s
Российский шахматист Алексей Гребнев досрочно одержал победу на чемпионате мира среди юношей до 18 лет, проходящем в Монтесильвано, Италия. Результаты соревнования опубликованы на сайте турнира.
В своем десятом матче Гребнев одолел индийского шахматиста Пранита Вуппалу, заработав 9,5 очков и гарантировав себе первое место еще до завершения последнего дня соревнований.
За весь турнир он одержал девять побед и один раз сыграл вничью. На втором месте находится еще один россиянин, Володар Мурзин, у которого в активе восемь очков.
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил Гребнева с победой, назвав этот результат феноменальным для такого уровня турнира. Он также выразил поздравления тренерам и всем любителям шахмат в России.
Читайте также:
Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам
В Подмосковье прошел чемпионат по быстрым шахматам
«Я не могла больше быть частью этого»: Шахматистка Костенюк о смене гражданства
За весь турнир он одержал девять побед и один раз сыграл вничью. На втором месте находится еще один россиянин, Володар Мурзин, у которого в активе восемь очков.
Читайте также:
Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам
В Подмосковье прошел чемпионат по быстрым шахматам
«Я не могла больше быть частью этого»: Шахматистка Костенюк о смене гражданства
Артем Кузьмин