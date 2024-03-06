Россиян не допустят на церемонию открытия Летних Паралимпийских игр в Париже

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Российские и белорусские паралимпийцы не будут допущены до церемоний открытия и закрытия Паралимпиады в Париже в этом году. О таком решении сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).
Спортсмены из России, желающие принимать участие в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к военным организациям. Если проверка будет пройдена успешно, то участие станет возможным исключительно в нейтральном статусе. Также россиянам и белорусам будет запрещено выступать в форме, отображающей их государственную принадлежность.
Помимо этого, в Международном паралимпийском комитете подчеркнули, что до соревнований будут допущены лишь те российские паралимпийцы, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. Выступать на Играх можно только в качестве индивидуальных спортсменов, участие в командных дисциплинах не допускается.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет обратился ко всем международным спортивным федерациям с настоятельным требованием не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям, проводимым на их территориях.
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Помимо этого, в Международном паралимпийском комитете подчеркнули, что до соревнований будут допущены лишь те российские паралимпийцы, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. Выступать на Играх можно только в качестве индивидуальных спортсменов, участие в командных дисциплинах не допускается.
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Мария Федоровцева