Рузские спортсмены заняли призовые места в межрегиональном турнире по боксу

Спортсмены из Рузского городского округа заняли призовые места в различных весовых категориях на XVIII открытом межрегиональном турнире по боксу памяти Заслуженного энергетика России директора Смоленской АЭС С.П. Крылова, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
На третью ступень пьедестала почёта поднялся Зелимхан Абдулхаджиев, который завоевал бронзовую медаль в весовой категория до 44 кг, а первыми стали: Сурен Караян в весовой категории до 46 кг, Эмир Абдулхаджиев в весовой категории до 42 кг и Егор Володин в весовой категории до 63 кг.
Соревнования проходили в Десногорске Смоленской области. В них приняли участие 107 спортсменов из 20 городов Московской, Брянской Смоленской и Калужской областей, а также из Белоруссии.
Фото (с) сайт администрации Рузского городского округа
На третью ступень пьедестала почёта поднялся Зелимхан Абдулхаджиев, который завоевал бронзовую медаль в весовой категория до 44 кг, а первыми стали: Сурен Караян в весовой категории до 46 кг, Эмир Абдулхаджиев в весовой категории до 42 кг и Егор Володин в весовой категории до 63 кг.
Соревнования проходили в Десногорске Смоленской области. В них приняли участие 107 спортсменов из 20 городов Московской, Брянской Смоленской и Калужской областей, а также из Белоруссии.
Фото (с) сайт администрации Рузского городского округа
Яна Таёжная