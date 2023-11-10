Самбист из Дубны стал победителем Первенства России

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Воспитанник спортивной школы «Дубна» Михаил Спориш стал победителем первенства России по боевому самбо. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Соревнования проходили в Кстово Нижегородской области.
В первенстве по боевому самбо приняли участие 213 участников в возрасте от 16 до 18 лет в ввосьми весовых категориях.
По итогам всей схваток Михаил стал золотым призером первенства России по боевому самбо. Спортом парень занимается с восьми лет. на данный момент получил разряд юниора. В этой возрастной группе впервые выступит в декабре на первенстве Центрального федерального округа.
Кроме этого спортсмен занимается под руководством заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Николая Малышева.
Стоит отметить, что еще один самбист из Дубны стал победителем всероссийского турнира.
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В первенстве по боевому самбо приняли участие 213 участников в возрасте от 16 до 18 лет в ввосьми весовых категориях.
Кроме этого спортсмен занимается под руководством заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Николая Малышева.
Стоит отметить, что еще один самбист из Дубны стал победителем всероссийского турнира.
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Мира Полтева