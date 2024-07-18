Сборная Испания поднялась на 3 место рейтинга ФИФА после победы на Евро-2024

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Сборная Испании поднялась на 3 место рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) после победы на чемпионате Европы-2024, где обыграла команду Англии со счетом 2:1 в финале турнира в Германии. Обновленный рейтинг национальных сборных появился на сайте ФИФА.
Команда Испании благодаря победе на Евро-2024 поднялась сразу на пять позиций, набрав 1835,67 очков.
Первое место сохранилось за действующим чемпионом мира — сборной Аргентины с 1901,48 баллами, которая на прошлой неделе победила на Кубке Америки.
Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:
- Аргентина - 1901,48 очков;
- Франция - 1854,91;
- Испания - 1835,67;
- Англия - 1812,26;
- Бразилия - 1785,61;
- Бельгия - 1772,44;
- Нидерланды - 1758,51;
- Португалия - 1741,43;
- Колумбия - 1727,32;
- Италия - 1714,29.
Данил Пономарев