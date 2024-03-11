Сборная России анонсировала состав на игры со сборными Сербии и Парагвая

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Сборная России объявила состав на товарищеские матчи против Сербии и Парагвая, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Объявленный состав состоит из 28 футболистов. В частности, к национальной команде присоединятся Александр Головин из «Монако», Алексей Миранчук из «Аталанты», Арсен Захарян из «Реал Сосьедада», Далер Кузяев из «Гавра» и Андрей Лунев из «Карабаха».
21 марта на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Сербией, а 25 марта – с Парагваем. Оба матча будут носить товарищеский характер.
Напомним, что 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила участие сборной России в международных соревнованиях. Команда лишилась возможности участвовать в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.
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21 марта на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Сербией, а 25 марта – с Парагваем. Оба матча будут носить товарищеский характер.
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Александр Климов