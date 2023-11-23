Стали известны пары участников стыковых матчей отбора на Евро-2024

В четверг, 23 ноября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка, по итогам которой определились все пары команд, участвующих в стыковых матчах за право выхода в финальную часть чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в следующем году.

Своих соперников узнали сборные Финляндии, Украины и Исландии. УЕФА заранее определил, что три участника финала Евро-24 определятся в ходе дополнительных мини-турниров, которые назвали просто «Путь А», «Путь В» и «Путь С», по четыре команды в каждом. Ранее стали финалистами по две лучшие команды в десяти отборочных группах. Сборная Германии автоматически участвует в турнире как представитель страны-хозяйки первенства.



Для пути С жеребьёвка не проводилась — там в полуфиналах сыграют Грузия - Люксембург и Греция - Казахстан. Грузинам не поможет в первом матче их главная звезда Хвича Кварацхелия, выступающий в итальянском «Наполи». Он получил три жёлтые карточки в ходе отборочного турнира и дисквалифицирован на один матч. В пути ​А в полуфиналах встретятся ​Польша - Эстония и Уэльс - Финляндия. В пути ​В будут соперничать Израиль - Исландия и Босния и Герцоговина - Украина. Победители всех полуфинальных пар разыграют три оставшиеся путевки на финал европейского футбольного чемпионата.

Александр Бойцов