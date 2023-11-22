Тренер Игнатьев заявил об обязанности сборной РФ выигрывать у Кении и Кувейта

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что сборная России обязана выигрывать у таких команд, как сборные Кении Кувейта.
«Я даже представить не мог, как можно с Кенией сыграть вничью или с Кубой. Это же абсурд! Мы должны обыгрывать их, потому что явно сильнее и Туркмении, и Таджикистана, и Узбекистана, и Кувейта. Потенциально сильнее. У нас лучше стадионы, больше зарплаты футболистов, лучше организация — и это все должно приносить свои плоды», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Игнатьев.
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