Украинская гимнастка Никольченко заявила о ненависти к Польше и её жителям

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Украинская гимнастка Влада Никольченко заявила, что ненавидит Польшу, а в особенности людей, живущих в этой стране.
«Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт», - прокомментировала ситуацию Никольченко на своей странице в социальной сети Instagram*.
Вслед за высказыванием девушки, пост со скриншотом её сообщения опубликовал у себя на странице бывший генеральный Польской ассоциации гимнастики Петр Дек. Он выразил надежду, что украинская спортсменка больше никогда не приедет в Польшу.
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