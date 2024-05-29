«Празднуют с флагами» : украинская спортсменка объяснила нежелание соревноваться с россиянами

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Саблистка из Украины Ольга Харлан заявила, что российские спортсмены, участвующие в играх, празднуют события с флагами России. По ее мнению, это основная причина неделания соревноваться с россиянами, приводит ее слова AS.
«Были случаи, когда спортсмены участвовали в качестве нейтральных атлетов, а затем, вернувшись, праздновали с футболками и флагами своих стран», — заявила она.Украинская саблистка отметила, что в международных турнирах могут участвовать те, кто покинул Россию.
Напомним, в июле 2023 года Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой. После этого инцидента МОК отменил обязательные рукопожатия после поединков.
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Анастасия Хохлова