Умер четырёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Марио Загало

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В Бразилии в возрасте 92 лет скончался знаменитый футболист и тренер Марио Загало. В составе национальной сборной великий нападающий становился чемпионом мира в 1958 и 1962 годах.
В 1994 году на чемпионате мира в США Марио Загало получил ещё одну чемпионскую медаль. Тогда он был помощником главного тренера бразильцев Карлоса Альберто Паррейры. Теперь великого нападающего не стало. Скоро он встретится со своим бывшим партнёром и подопечным Пеле, который ещё при жизни сказал, что на небесах наконец-то сыграет со своим извечным заочным соперником Диего Марадоной. Светлая память людям, дарившим своей игрой радость и счастье миллионам людей.
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