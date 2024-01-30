В Госдуме заявили, что Россию можно победить только допинг-скандалами

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Российских спортсменов можно победить только путем допинг-скандалов. С таким заявлением выступил депутат от партии «Новые люди» Хамитов Амир в ходе открытия пленарного заседания в Госдуме.
Он отметил, что российских спортсменов изгоняют целенаправленно. Подобные решения международных инстанций говорят о том, что победить наших спортсменов можно только с помощью допинг-скандалов.
Хамитов обратил внимание, что спорт стал политическим.
«Мы продолжим соревноваться с теми, для кого спорт вне политики», — подытожил депутат.Он отметил, что Камила Валиева — гордость России и спорта и не стоит сомневаться, что она еще проявит мастерство.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала незаслуженным и чудовищным решение CAS о дисквалификации на 4 года российской фигуристки Камилы Валиевой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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