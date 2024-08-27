В Химках впервые проведут футбольный Суперкубок VK Видео

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Ежегодный футбольный турнир — Суперкубок VK Видео — впервые проведут на стадионе «Арена Химки», сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
«На поле встретятся профессиональная команда из Российской премьер-лиги «Химки» и победители пятого сезона Медиалиги «Broke Boys». Матч приурочен к 85-летию городского округа», — отмечается в сообщении.Матч состоится в пятницу, 6 сентября, начало в восемь вечера. Вход свободный, но потребуется предварительная онлайн-регистрация.
«На поле встретятся команды-победители лиг, которые эксклюзивно представлены в VK Видео. Мы устроим футбольный праздник для болельщиков, которые поддерживали спортсменов на протяжении их победных сезонов», — цитируются в сообщении слова вице-президента по музыкальным и видеосервисам VK Николая Дуксина.Для гостей и участников турнира приготовлена также шоу-программа, в которой примут участие известные российские артисты.
Игра будет транслироваться на платформе VK Видео.
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