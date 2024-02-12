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В Котельниках провели масштабные соревнования по хоббихорсингу

12 февраля 2024, 10:36
Фото: телеграм-канале Сергея Жигалкина

Фото: телеграм-канале Сергея Жигалкина

В Котельниках прошёл первый этап Кубка любителей хоббихорсинга России. В физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона Силикат любители этого вида спорта состязались в двух дисциплинах – выездке и конкуре, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.
«Мероприятие объединило участников разных возрастов и уровней подготовки, а спортивная борьба наполнила атмосферу азартом, хорошим настроением и яркими эмоциями. Рост популярности этой активности очевиден: число участников соревнований постоянно увеличивается, а участие в них требует от спортсменов всё большего мастерства», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в состязаниях на игрушечных лошадках юные участники продемонстрировали отличную спортивную форму, выносливость, специальные навыки и креативность при имитации верховой езды. ​


Главным призом победителю самого сложного маршрута стал спортивный хоббихорс. Традиционно на мероприятии была организована ярмарка искусственных лошадок.

Хоббихорсинг – вид верховой езды, в котором всадники ездят не на настоящих, а на игрушечных лошадях. От человека требуется выполнять сразу две роли – наездника и лошади. Двигаться нужно так же, как если бы это делали настоящие скакуны.

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#московская область
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«Заречье-Одинцово 2» выиграло этап Кубка России по волейболу на снегу
12 февраля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Заречье-Одинцово 2» первенствовала на втором этапе Кубка России по волейболу на снегу, который прошёл в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Команда под руководством главного тренера Натальи Урядовой в составе Дарьи Павловой, Полины Цыгановой, Елены Федчук и Елизаветы Терентьевой обыграла «Спартак-Брянск» со счётом 2:0. Уверенная победа в финальной игре этапа в Южно-Сахалинске! Умницы! Третий этап Кубка России пройдет в Казани 23-25 февраля», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов, слова которого приводит пресс-служба.
Там напомнили, что на первом этапе Кубка России подмосковные волейболистки заняли второе место.

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В Котельниках провели масштабные соревнования по хоббихорсингу

В лыжных гонках для пожарных и спасателей в Одинцове приняли участие более 100 человек

Около 10 тысяч участников собрала «Лыжня России-2024» в подмосковных Химках
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#подмосковье
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В лыжных гонках для пожарных и спасателей в Одинцове приняли участие более 100 человек
12 февраля 2024, 09:19

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Соревнования по лыжным гонкам провели для спасателей и пожарных Московской области в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском городском округе, участие в забегах приняли более 100 человек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Соревнования проводились в дисциплинах «свободный стиль 3 км» среди женщин и «свободный стиль 5 км» среди мужчин. Участники соревновались в командном первенстве и в личном зачёте», — отмечается в сообщении.
В мужском забеге победу одержал представитель Мытищ Илья Симакин. Второе место Вячеслав Моисеев их Ступина, а третье Илья Пожидаев из Видного. Среди женщины места на пьедестале распределились следующим образом: верхнюю ступень заняла Ирина Крупинова из Коломны, вторую — Елена Новичкова из Ступина, третью — Светлана Дорофеева из Орехово-Зуева.

В командном зачёте золото завоевали представители пожарно-спасательного отряда (ПСО) №31 из Ступина, серебро выиграл отряд №14 из Коломны, бронза досталась спасателям и пожарным из отряда №18 из Мытищ.

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#одинцовский городской округ
#спасатели
#пожарные
#гонки
#лыжи
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Обладатель мирового рекорда в марафоне погиб в возрасте 24 лет
Обладатель мирового рекорда в марафоне Келвин Киптум погиб в возрасте 24 лет
12 февраля 2024, 05:12

Фото: istockphoto/stefanschurr

Кенийский легкоатлет и обладатель мирового рекорда в марафоне Келвин Киптум скончался в возрасте 24 лет в результате автокатастрофы, сообщил бывший премьер-министр Кении Раила Одинга в социальной сети X (бывший Twitter).
По информации издания Nation Africa, спортсмен и его тренер Джервейс Хакизимана попали в аварию в регионе Каптагат в Кении.

По словам начальника полиции района Эльгейо, Киптум не справился с управлением и врезался в дерево, погибнув на месте. Также жертвой стал его тренер. Еще один пассажир, девушка, получила серьезные травмы и была госпитализирована.

«Мы скорбим по поводу утраты выдающегося человека Келвина Киптума — мирового рекордсмена и иконы кенийского легкоатлетического сообщества. Сегодня ночью он и его тренер трагически погибли в автокатастрофе. Мои глубокие соболезнования его родным, друзьям и всему легкоатлетическому сообществу. Наша страна страдает от утраты настоящего героя», — написал Одинга.
Киптум удерживал мировой рекорд в марафоне — 2 часа 35 секунд, который он установил на марафоне в Чикаго в 2023 году. Он также победил на Лондонском марафоне в том же году. Мировая легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) подтвердила его мировой рекорд на прошлой неделе. Киптум был включен в кенийскую сборную для участия в Олимпийских играх в Париже.

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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 59 голов
Овечкин забросил 835-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 59 голов
12 февраля 2024, 04:37

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», уменьшил разрыв между собой и канадским игроком Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 59 голов.
Овечкин забросил шайбу во время матча против «Ванкувер Кэнакс», увеличив тем самым своё общее число заброшенных голов в регулярных играх до 835.

38-летний россиянин занимает второе место в истории НХЛ по числу забитых голов. Рекордсменом лиги остаётся Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 матчах.

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#овечкин
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В Индонезии футболист умер после удара молнии во время матча
В Индонезии футболиста убило ударом молнии во время матча
12 февраля 2024, 01:57

Фото: istockphoto/Jurkos

Футболист Септиан Рахарджа скончался после того, как получил удар молнии во время матча в городе Бандунг на острове Западная Ява, Индонезия, сообщил портал Detik.
Трагедия произошла 10 февраля днем на стадионе «Силиванги». Как отметил начальник полиции города, 35-летний игрок был немедленно доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Глава полиции также подчеркнул, что семья футболиста отказалась от вскрытия, поскольку считает, что такая смерть является «волей божьей». Родственники также не планируют подавать в суд по поводу данного инцидента.

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В Белоруссии назвали отказ российских хоккеистов от наград турнира недопустимым
Сенатор Беларуси Басков: Отказ российских хоккеистов от наград — неверный шаг
11 февраля 2024, 18:27

istockphoto/JohnAlexandr

Хоккеисты сборной России до 18 лет в полном составе от получения серебряных медалей турнира «Кубок Будущего – 2024» после финала со сверстниками из Белоруссии. Причиной были несколько неоднозначных судейских решений по ходу решающего матча.
Игра проходила с переменным успехом, соперники по очереди выходили вперёд. Но основное время не выявило победителей, и был назначен овертайм. На четвёртой минуте дополнительного времени белорусы забросили решающую шайбу. Сразу после пропущенной шайбы вратарь российской команды Пётр Андреянов подъехал к судьям и попытался доказать, что шайбу нельзя засчитывать, так как его атаковали в момент броска. Однако его протесты были проигнорированы.

Также у россиян были поводы для апелляции по поводу эпизода на третьей минуте овертайма, когда нападающий сборной России Иван Рябкин выкатывался на ударную позицию, но был сбит соперником при помощи подножки. Арбитры никак не отреагировали на нарушение хозяина площадки. Стоит отметить, что в финальном матче хоккеисты сборной России получили 30 минут штрафа, а белорусы — всего две. Три шайбы российский голкипер пропустил, когда команда играла в меньшинстве.

istockphoto/gorodenkoff

На церемонии награждения Андреянов продолжал протестовать и возмущаться. Приз, который ему вручили как лучшему вратарю всего турнира, Пётр тут же поставил на лёд и отъехал в сторону. Второй раз он выехал для награждения в качестве лучшего игрока сборной России. Статуэтка последовала на лёд за первым призом. Также поступил и его партнёр по команде Вадим Дудоров, признанный лучшим нападающим «Кубка Будущего – 2024». Командный приз за второе место на турнире капитан российской команды также сразу поставил на лёд.

Сенатор Республики Беларусь, экс-председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков заявил о недопустимости такого поведения молодых хоккеистов. Он считает, что отказ игроков от заслуженных и присуждённых оргкомитетом соревнований наград противоречит дружбе и поддержке, которая всегда была между российским и белорусским народами.

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Российский хоккеист Овечкин превзошёл очередной рекорд Уэйна Гретцки
11 февраля 2024, 08:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота соперников из Бостона, когда те заменили вратаря на шестого полевого игрока. Этот гол стал 57-м в карьере бомбардира, который он забил в пустые ворота. Таким образом он превзошёл по этому показателю великого канадца Уэйна Гретцки.
Эта шайба стала для Овечкина 834-й, заброшенной в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой российский нападающий играет с сезона 2005/2006 года (с перерывом на локдаун в сезоне 2012/2013). Его отставание от «рекорда всех времён» по голам за карьеру, принадлежащего Гретцки, сократилось до 60-ти шайб.

В нынешнем сезоне бомбардирский счёт Овечкина пополняется не так активно, как привыкли болельщики. Шайба в ворота «Бостон Брюинз» стала для него лишь 12-й в чемпионате. Однако капитан регулярно помогает отличаться партнёрам — на его счету 23 результативные передачи. Болельщики, желающие Александру успеха в погоне за рекордом Гретцки, надеются, что он превзойдёт достижение канадца, если сумеет избежать травм.

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Овечкин сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки
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#хоккей
#рекорд
#матч
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Сербские футбольные фанаты объявили «вечное братство» с россиянами
Сербские болельщики скандировали на матче «русские и сербы – братья навек»
11 февраля 2024, 06:39

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Болельщики футбольного клуба «Црвена Звезда» из Сербии привлекли к себе внимание, размахивая российскими флагами и скандируя лозунги о братстве двух народов во время матча с белградской командой «Вождовац».
Видеофрагменты произошедшего были опубликованы в социальных сетях.

Матч двух клубов состоялся в субботу на крупнейшем стадионе страны, «Райко Митич», и завершился победой «Црвены Звезды» со счетом 2:1.

Во время второго тайма сербские фанаты даже исполнили песню на мотив известной русской мелодии «Калинка-малинка», после чего подняли российские флаги и скандировали лозунги о братстве сербского и русского народов.

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Около 10 тысяч участников собрала «Лыжня России-2024» в подмосковных Химках
10 февраля 2024, 18:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сегодня, 10 февраля, в подмосковных Химках состоялась 42-я традиционная лыжная гонка «Лыжня России-2024». На её старт вышли порядка 10-ти тысяч участников.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья, по традиции главный старт зимнего праздника был дан на спортивной базе «Планерная». Приветствие участникам и зрителям от президента РФ Владимира Путина зачитал секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

Российский лидер отметил, что с 1982-го года, когда был дан первый старт «Лыжне России», эти соревнования превратились в настоящий спортивный праздник, в котором участвуют жители большинства регионов нашей страны. Глава государства пожелал всем спортсменам, как профессионалам, так и любителям, успехов, здоровья и активного долголетия.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Во всероссийской лыжной гонке могут принять участие все желающие в возрасте старше 12 лет. В Подмосковье для них была проложена одна трасса — 10 километров. Заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Неверов в качестве положительного примера отметил то, что на лыжне могут посоревноваться как любители, так и олимпийские чемпионы.

«Для ребятишек такой старт может стать воспоминанием на всю жизнь», — сказал парламентарий.

Кроме спортивных чиновников, участников на площадке соревнований приветствовали трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Светлана Нагейкина, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

Формат костюма лыжники выбирали сами. Можно было увидеть как спортивную ретро-классику, так и настоящие карнавальные наряды. К примеру, в этом году на старте можно было встретить таких персонажей как семья индейцев, Красная Шапочка, Чебурашка и Гена, лягушка, единорог, викинг и самбист.

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