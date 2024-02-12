В Котельниках провели масштабные соревнования по хоббихорсингу

Фото: телеграм-канале Сергея Жигалкина
В Котельниках прошёл первый этап Кубка любителей хоббихорсинга России. В физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона Силикат любители этого вида спорта состязались в двух дисциплинах – выездке и конкуре, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.
«Мероприятие объединило участников разных возрастов и уровней подготовки, а спортивная борьба наполнила атмосферу азартом, хорошим настроением и яркими эмоциями. Рост популярности этой активности очевиден: число участников соревнований постоянно увеличивается, а участие в них требует от спортсменов всё большего мастерства», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.Он отметил, что в состязаниях на игрушечных лошадках юные участники продемонстрировали отличную спортивную форму, выносливость, специальные навыки и креативность при имитации верховой езды.
Хоббихорсинг – вид верховой езды, в котором всадники ездят не на настоящих, а на игрушечных лошадях. От человека требуется выполнять сразу две роли – наездника и лошади. Двигаться нужно так же, как если бы это делали настоящие скакуны.
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Лора Луганская