В Красногорске прошли соревнования по художественной гимнастике

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Соревнованиях по художественной гимнастике «Осенняя акварель» прошли в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В соревнованиях приняли участие порядка 200 гимнасток из Москвы, Красногорска, Истры, Подольска, Ивантеевки и других городов России.
Участницы в возрасте от 5 до 15 лет продемонстрировали свои способности в гимнастике и умении обращаться с обручами, мячами и булавами.
Она также отметила, что помимо техники выполняемых упражнений в гимнастике важны артистизм и внешность.
Стоит отметить, что победителей соревнований наградили кубками, медалями и грамотами. Кроме этого каждая участница получила памятные подарки от организаторов.
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Участницы в возрасте от 5 до 15 лет продемонстрировали свои способности в гимнастике и умении обращаться с обручами, мячами и булавами.
«Мы уже пятый год проводим эти соревнования. Проходят они в строгом соответствии с правилами Всероссийской Федерации художественной гимнастики. Выдержать в полной мере такие требования не все могут, естественно, побеждает сильнейший. Для больших результатов должно сложится сразу несколько факторов – трудолюбие, целеустремленность и, конечно, данные, в том числе внешние<…> », – поделилась руководитель СК «ВалерИ» Валерия Такшеева.
Она также отметила, что помимо техники выполняемых упражнений в гимнастике важны артистизм и внешность.
Стоит отметить, что победителей соревнований наградили кубками, медалями и грамотами. Кроме этого каждая участница получила памятные подарки от организаторов.
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Мира Полтева