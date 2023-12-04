В Подмосковье пройдет межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества»

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Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» в формате телемоста пройдет в 15 городах России. Об сообщила пресс-служба спортивно-патриотического клуба «ЯРОПОЛК».
Соревнования пройдут 9 декабря в Московской, Запорожской, Херсонской, Ростовской, Волгоградской, Архангельской, Астраханской и Воронежской областях, республиках Крым и Бурятия, а также Приморском, Краснодарском, Хабаровском краях и Севастополе.
В рамках соревнований спортсмены будут бороться в таких видах спорта, как тхэквондо, бокс, греко-римская борьба и вольная борьба, рукопашный бой, кикбоксинг, панкратион и самбо. Турнир проводится в возрастных категориях от 12 до 17 лет и от 18 лет до 21 года.
Стоит отметить, что турнир будет посвящен военнослужащим-участникам специальной военной операции.
Почетными гостями соревнований будут заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, многократный чемпион и рекордсмен Мира, Европы и России по плаванию и подводному плаванию Андрей Арбузов, заслуженный мастер спорта России по синхронному плаванию Светлана Колисниченко, многократная чемпионка Европы по армрестлингу Ирина Гладкая, актёр телеканала ТНТ Николай Наумов, звезда кулачных боев «ПОП ММА» Максим Щербаков и ветеран боевых действий, ветеран антитеррористического подразделения «АЛЬФА» Илья Шадриков.
Кроме этого, благодаря телемосту между участвующими субъектами можно будет ощутить многообразие видов единоборств, навыки и умения талантливых юных спортсменов, а также раскрыть тему героизма в России и услышать истории подвигов участников СВО.
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В рамках соревнований спортсмены будут бороться в таких видах спорта, как тхэквондо, бокс, греко-римская борьба и вольная борьба, рукопашный бой, кикбоксинг, панкратион и самбо. Турнир проводится в возрастных категориях от 12 до 17 лет и от 18 лет до 21 года.
Почетными гостями соревнований будут заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, многократный чемпион и рекордсмен Мира, Европы и России по плаванию и подводному плаванию Андрей Арбузов, заслуженный мастер спорта России по синхронному плаванию Светлана Колисниченко, многократная чемпионка Европы по армрестлингу Ирина Гладкая, актёр телеканала ТНТ Николай Наумов, звезда кулачных боев «ПОП ММА» Максим Щербаков и ветеран боевых действий, ветеран антитеррористического подразделения «АЛЬФА» Илья Шадриков.
Кроме этого, благодаря телемосту между участвующими субъектами можно будет ощутить многообразие видов единоборств, навыки и умения талантливых юных спортсменов, а также раскрыть тему героизма в России и услышать истории подвигов участников СВО.
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Мира Полтева