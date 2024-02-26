В Саудовской Аравии начато расследование по поводу непристойного жеста Роналду

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Федерация футбола Саудовской Аравии инициировала расследование инцидента, произошедшего 25 февраля в матче между командой «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, и клубом «Аш-Шабаб». Португалец сделал неприличный жест в адрес болельщиков соперника.
Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу команды Роналду, передаёт издание Asharq Al-Awsat. Сам форвард открыл счёт, забив гол с пенальти. После финального свистка пятикратный обладатель «Золотого мяча» повернулся к трибуне, где сидели фанаты соперника, сначала приложил ладонь к уху, а затем сделал несколько энергичных движений в области паха. Местные СМИ сообщают, что таким образом португалец отреагировал на скандирование болельщиками «Аш-Шабаба» имени его извечного соперника Лионеля Месси, которое не стихало весь матч.
Криштиану Роналду далеко не впервые попадает в неприятные истории из-за непристойного поведения. В апреле 2023 года он схватил себя рукой за промежность, празднуя гол в ворота клуба «Аль-Хиляль». Знаменитому футболисту это сошло с рук. В начале февраля этого года в матче с этим же клубом игрок, уходя в подтрибунное помещение, поднял один из брошенных ему шарфов с символикой «Аль-Хиляль», засунул в трусы, а потом выбросил.
Эпизод из матча против «Аш-Шабаба» не попал в телетрансляцию, но его засняли болельщики и быстро распространили в социальных сетях. Сообщается, что Роналду может грозить не только серьёзный денежный штраф как рецидивисту, но и более тяжёлые последствия вплоть до досрочного расторжения контракта с выплатой футболистом крупной неустойки.
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Криштиану Роналду далеко не впервые попадает в неприятные истории из-за непристойного поведения. В апреле 2023 года он схватил себя рукой за промежность, празднуя гол в ворота клуба «Аль-Хиляль». Знаменитому футболисту это сошло с рук. В начале февраля этого года в матче с этим же клубом игрок, уходя в подтрибунное помещение, поднял один из брошенных ему шарфов с символикой «Аль-Хиляль», засунул в трусы, а потом выбросил.
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Александр Бойцов