В Серебряных Прудах пройдет открытый чемпионат по мини-футболу среди мужчин

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Открытый чемпионат городского округа Серебряные Пруды по мини-футболу среди мужских команд пройдет на СК «Молодежный». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
11 ноября на базе спортивного комплекта «Молодежный» стартует «Открытый чемпионат городского округа Серебряные Пруды по мини-футболу среди мужских команд.
Всего в соревнованиях примут участие 10 команд из Московской, Рязанской и Тульской областей. Серебряные представят ФК «ОМВД», ФК «Петрово», ФК «Вятич», ФК «Серебряные Пруды» и СШ «Юность».
Стоит отметить, что турнир пройдет в два этапа. Сначала игры будут проходить по круговом системе, а во втором этапе встретятся в групповых матчах.
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Всего в соревнованиях примут участие 10 команд из Московской, Рязанской и Тульской областей. Серебряные представят ФК «ОМВД», ФК «Петрово», ФК «Вятич», ФК «Серебряные Пруды» и СШ «Юность».
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Мира Полтева