В Серебряных Прудах прошел межмуниципальный турнир по мини-футболу среди детей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В Серебряных Прудах состоялся межмуниципальный турнир по мини-футболу среди детей, посвящённый освобождению Серебряных Прудов от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования прошли 6 декабря в спортивном зале на базе СК «Молодёжный», в преддверии дня памяти освобождения Серебряно- Прудского района от немецко-фашистских захватчиков.
7 декабря 1941 года 322-я Горьковская стрелковая дивизия, под руководством полковника Петра Исаевича Филимонова освободила городской округ Серебряные Пруды от немецких захватчиков.
В турнире приняли участие футболисты 2014-2015г.р. из команд «Авангард» из Зарайска, «Юность Лиза-2014», «Юность-2015» и «Юность-2016» из Серебряно-Прудского городского округа.
По итогам матчей победителем стала команда «ЮностьЛиза -2014». На втором месте расположились зарайские футболисты. Бронзовыми призерами соревнований стала команда «Юность-2015».
Кроме этого, четвертая команда, которая не смогла войти в тройку лидеров получила диплом и кубок за участие.
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7 декабря 1941 года 322-я Горьковская стрелковая дивизия, под руководством полковника Петра Исаевича Филимонова освободила городской округ Серебряные Пруды от немецких захватчиков.
По итогам матчей победителем стала команда «ЮностьЛиза -2014». На втором месте расположились зарайские футболисты. Бронзовыми призерами соревнований стала команда «Юность-2015».
Кроме этого, четвертая команда, которая не смогла войти в тройку лидеров получила диплом и кубок за участие.
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Мира Полтева