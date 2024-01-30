В соревнованиях «Трудовая лыжня» в Подмосковье приняли участие более 300 человек

Соревнования в рамках Зимнего кубка Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева стартовали в Красногорске, в них принимают участие более 90 теннисистов младше 19 лет из 22-х российских регионов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.