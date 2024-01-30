В соревнованиях «Трудовая лыжня» в Подмосковье приняли участие более 300 человек

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 300 любителей спорта приняли участие в гонках «Трудовая лыжня», которые провели на базе спортшколы олимпийского резерва «Истина» в городском округе Истра, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир, организованный министерством труда и соцзащиты РФ, был посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Участникам пожелал удачи глава министерства Антон Котяков.
Соревнования проводились в индивидуальном спринте на 100 метров, а также в командной эстафете. Участниками стали 47 команд от различных министерств, ведомств, госкорпораций и пр.
В спринте золото завоевали представители команды Минспорта Подмосковья: лучшей среди женщин стала Алена Межевых, среди мужчин — Артемий Голубцов. В командной эстафете верхнюю ступень пьедестала заняли лыжники Московского технического университета связи и информатики.
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«Благодарю всех, кто выходит сегодня на старт, желаю сплоченной командной работы, спортивного азарта, ярких эмоций и честной борьбы», — сказал Котяков в видеообращении к лыжникам.
В спринте золото завоевали представители команды Минспорта Подмосковья: лучшей среди женщин стала Алена Межевых, среди мужчин — Артемий Голубцов. В командной эстафете верхнюю ступень пьедестала заняли лыжники Московского технического университета связи и информатики.
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Лев Каштанов