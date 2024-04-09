В составе обновлённого стадиона «Торпедо» в Люберцах откроют ФОК с зонами фитнеса

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Масштабную реконструкцию стадиона «Торпедо» проводят в Люберцах, после завершения работ там смогут заниматься разными видами спорта до 7 тысяч человек. Ход реконструкции проверили сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Инспекторы оценили качество завершённых работ по устройству фундаментов, конструкций подземной части, а также обустройство 30% наружных инженерных сетей», — отмечается в сообщении.В рамках реконструкции стадион сделают круглогодичным: футбольное поле будет оборудовано системой подогрева, кроме того, планируется построить трибуны на 1588 зрителей, а в пространстве под трибунами — оборудовать залы для занятий единоборствами и тяжёлой атлетикой, душевые и раздевалки, помещения для тренеров, медпункт и конференц-зал.
Кроме того, будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены зоны фитнеса и силовой подготовки, а также универсальный спортивный зал.
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