Юная шахматистка из Дубны стала двукратным призёром первенства ЦФО

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Мария Малахова из Дубны стала двукратным бронзовым призёром первенства Центрального федерального округа по шахматам. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Первенство среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет по классике, рапиду, блицу и решению шахматных композиций проходило с 27 октября по 9 ноября в Калуге. Участниками стали 225 шахматистов из 18 российских регионов.
Читайте также:
Самбист из Дубны стал победителем первенства России
Совещание по газовой безопасности прошло в Дубне
Глава Дубны Тихомиров обсудил проблемы округа с сотрудниками компании «Каплекс»
Лора Луганская