«Зенит» покинул первую строчку таблицы РПЛ, проиграв «Локомотиву»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ.
Отмечается, что матч из-за дисквалификаций пропустили главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов, обязанности которого временно исполняет Артём Дзюба.
Игра прошла на стадионе железнодорожников в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На восьмой минуте матча вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отправил мяч в свои ворота.
А единственный гол от команды забил Матео Кассьерра, для которого этот матч стал первым после травмы.
От команды «Локомотива» отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян.
Победа над «Зенитом» в этом матче стала второй в истории «Локомотива». До этого московский клуб выигрывал у петербуржцев лишь в сезоне 2017/18.
По результатам матча «Зенит» покинул первую строчку таблицы РПЛ, уступив лидерское местро «Краснодару». А «Локомотив» занял шестую строчку, догнав ЦСКА (4 место) и «Динамо» (5 место).
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Игра прошла на стадионе железнодорожников в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
А единственный гол от команды забил Матео Кассьерра, для которого этот матч стал первым после травмы.
От команды «Локомотива» отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян.
Победа над «Зенитом» в этом матче стала второй в истории «Локомотива». До этого московский клуб выигрывал у петербуржцев лишь в сезоне 2017/18.
По результатам матча «Зенит» покинул первую строчку таблицы РПЛ, уступив лидерское местро «Краснодару». А «Локомотив» занял шестую строчку, догнав ЦСКА (4 место) и «Динамо» (5 место).
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Анастасия Чинкова