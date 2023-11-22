Женская команда из Каширы победила на турнире по волейболу

Фото: администрация городского округа Кашира
4 ноября в Ступино состоялся Открытый турнир по волейболу.
Он был посвящён Дню народного Единства. В турнире принимали участие 4 женские команды: «Кашира», «Ступино», «Озеры» и «Спутник» из города Донской (Тульская область).
Игры проходили по круговой системе. В упорной борьбе волейболистки «Каширы» заняли 1 место. Тренирует девушек Ирина Соколова на базе Дворца спорта «Юбилейный» МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева». Администрация Каширы поздравляет спортсменок.
Ранее сообщалось, что жительница Каширы стала одной из победительниц Федеральной акции «Русский Крым и Севастополь», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
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Игры проходили по круговой системе. В упорной борьбе волейболистки «Каширы» заняли 1 место. Тренирует девушек Ирина Соколова на базе Дворца спорта «Юбилейный» МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева». Администрация Каширы поздравляет спортсменок.
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Мария Фирсова