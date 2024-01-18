Назван самый выгодный для путешествий в феврале город

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Согласно исследованию OneTwoTrip, наиболее выгодно путешествовать в феврале в Ярославль, где бронь номера отеля подешевела в четыре раза.
Так, теперь ночь в отеле в городе обойдётся в 2 500 рублей.
Как пишет Газета.ру, также дешевле отдыхать в Петрозаводске, где номер стоит около 3 100 рублей.
Дешевле стало отдохнуть и в таких городах, как Сортавале, Геленджике, Калининграде, Пятигорске, Кисловодске и Эльбрусе.
Ранее исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии Илья Уманский рассказал, что с начала 2023 года спрос на бронирование туров на лето по России вырос на 10-15% по сравнению с показателями прошлого года.
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Как пишет Газета.ру, также дешевле отдыхать в Петрозаводске, где номер стоит около 3 100 рублей.
Ранее исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии Илья Уманский рассказал, что с начала 2023 года спрос на бронирование туров на лето по России вырос на 10-15% по сравнению с показателями прошлого года.
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Мелисса Тимофеева