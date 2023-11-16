В АТОР назвали самые популярные направления на новогодние праздники в России

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Россияне забронировали и оплатили порядка 60% туров на новогодние праздники. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
В этом году турагентства фиксируют высокие показатели по продажам на новогодние праздники, чем в 2022. Самым популярным направлением среди россиян стал Краснодарский край, — там почти не осталось бюджетных и комфортных предложений.
В АТОР подчеркнули, что высокий спрос на туры в новогодние праздники наблюдается даже после повышения цен на 15-20%. Ранее «Радио 1» рассказывало, во сколько россиянам обойдётся отдых в январе.
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«Краснодарский край – рекордсмен и летом, и зимой. Москва и Санкт-Петербург также вошли в пятерку лидеров, н я бы хотела отметить ещё Карелию и Кавказские минеральные воды, — эти регионы вошли в десятку, а у некоторых туроператоров эти регионы даже в пятёрке самых продаваемых», — сказала Майя Ломидзе.
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Екатерина Шмакова