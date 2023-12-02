В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка «квест» о мире животных. 

30 ноября в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике начала работать выставка «Звери земные и птицы небесные. Образы животных в христианском искусстве». Всего на выставке представлено больше 70 предметов из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника. Многие экспонаты демонстрируются впервые.