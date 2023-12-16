AJCN: Тёмный шоколад улучшает когнитивные функции мозга человека

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Употребление тёмного шоколада улучшает когнитивные функции мозга, гласит исследование ученых из Массачусетского университета. Об этом сообщает издание The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).
Эксперимент проводился с участием 600 взрослых людей возраста 60+, половина из которых ежедневно употребляла 500 мг темного шоколада с экстрактом какао, а другая половина получала плацебо. В итоге, регулярное употребление шоколада повысило когнитивные функции головного мозга — но происходило это только если испытуемый и прежде употреблял тёмный шоколад.
Подобный эффект шоколада связан с флаванолами, содержащимися в какао, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Какао считается ценным продуктом, насыщенным антиоксидантами, витаминами, минералами и флавоноидами, но его необходимо употреблять с осторожностью. При регулярном злоупотреблении шоколадом есть риск повышения уровня сахара в крови, что может грозить набором лишнего веса, развитием сахарного диабета, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени.
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