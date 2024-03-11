Аллерголог Болибок раскрыл способы защиты от цветущих в Подмосковье деревьев

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Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Радио 1», какие деревья активно цветут в Подмосковье, и что делать аллергикам, чтобы избежать реакции на пыльцу.
Волна цветения деревьев делится на раннюю и позднюю. Все цветущие деревья являются ветроопыляемыми, то есть выделяющими большое количество пыльцы, летающей в воздухе. Сначала начинает цвести ольха и верба, затем орешник, а после них самым мощным аллергеном является берёза. Ранее цветение начинается тогда, когда ночные температуры не опускаются ниже нуля градусов.
В Подмосковье цветение деревьев напрямую зависит от текущей погоды. Назвать точные даты начала цветения крайне сложно. Обычно в марте цветут ольха, верба и орешник, а в апреле – берёза. При этом если весна поздняя, то есть долго сохраняются заморозки, а затем резко начинает теплеть, то цветение всех этих деревьев происходит одновременно, подчеркнул собеседник «Радио 1».
Под период позднего цветения попадают дуб, сосна и акация, отметил врач.
Также Болибок поделился способами лечения аллергии на цветение. В первую очередь стоит обратить внимание на противоаллергические препараты, которые выпускаются без рецепта. При этом стоит воздержаться от приобретения лекарств с глюкокортикоидными гармонами, которые также с недавнего времени выпускаются без рецепта. Такие препараты очень быстро помогают, за счёт чего пользуются популярностью, однако вызывают привыкание, разрушают локальную иммунную систему на слизистой, а переносимость пыльцы из года в год становится всё тяжелее, уточнил аллерголог.
Также существуют специальные носовые маски, вкладыши в нос. Люди к ним очень быстро привыкают, поэтому не возникает дискомфорта от их применения. Они защищают именно нос от попадания пыльцы. При этом они не защищают от пыльцы, попадающей через рот и глаза, подчеркнул специалист.
Ещё одним способом борьбы с аллергией является специальная вакцинация. Но важно учитывать, что она не делается в сезон распространения пыльцы. К нему стоит подготовиться заранее и пройти курс лечения осенью и, в крайнем случае, зимой.
Кроме того, врачи посоветовал защищать глаза, поскольку пыльца попадает на конъюнктиву глаза. Для этого в принципе подойдут любые очки, поскольку они создают барьер, но лучше использовать, например, очки велосипедиста, которые плотно прилегают к глазам, и риск проникновения пыльцы снижается.
По словам специалиста, обязательно нужно носить головной убор, поскольку пыльца скапливается в волосах. Даже если человек ходит в маске и очках, придя в помещение и сняв их, он может повернуть головой и вся эта пыльца начнет падать вниз. Так аллергическая реакция начнется уже не на улице.
Также важно умываться после прихода с улицы, поскольку пыльца прилипает к коже, и регулярно, два раза в день, принимать душ.
В период цветения аллергикам нельзя ходить в короткой одежде. Приходя в помещение, следует переодеться – снять верхнюю одежду с насевшей на неё пыльцой, и сидеть в чистом, чтобы не возникло аллергической реакции.
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«Смотрите прогноз погоды. Как только ночная температура устойчиво не опускается ниже нуля, без заморозков, тогда уже аллергикам стоит начать принимать противоаллергические препараты», – посоветовал специалист.
Под период позднего цветения попадают дуб, сосна и акация, отметил врач.
Также Болибок поделился способами лечения аллергии на цветение. В первую очередь стоит обратить внимание на противоаллергические препараты, которые выпускаются без рецепта. При этом стоит воздержаться от приобретения лекарств с глюкокортикоидными гармонами, которые также с недавнего времени выпускаются без рецепта. Такие препараты очень быстро помогают, за счёт чего пользуются популярностью, однако вызывают привыкание, разрушают локальную иммунную систему на слизистой, а переносимость пыльцы из года в год становится всё тяжелее, уточнил аллерголог.
«Надо понимать, что пыльца – от слова пыль, которая в воздухе висит. Поэтому все барьерные средства, которые защищают от пыли, защищают и от пыльцы. Самый простой способ защиты – медицинская одноразовая маска, можно использовать тканевую многоразовую маску, шарф, платок, балаклаву и другое. Абсолютно всё, что задерживает пыль, точно также защищает и от пыльцы. Многие пользуются не медицинскими, а одноразовыми строительными масками. Поскольку они предназначены для работы в условиях пыли, в них намного легче дышать», – рассказал Болибок.
Также существуют специальные носовые маски, вкладыши в нос. Люди к ним очень быстро привыкают, поэтому не возникает дискомфорта от их применения. Они защищают именно нос от попадания пыльцы. При этом они не защищают от пыльцы, попадающей через рот и глаза, подчеркнул специалист.
Ещё одним способом борьбы с аллергией является специальная вакцинация. Но важно учитывать, что она не делается в сезон распространения пыльцы. К нему стоит подготовиться заранее и пройти курс лечения осенью и, в крайнем случае, зимой.
Кроме того, врачи посоветовал защищать глаза, поскольку пыльца попадает на конъюнктиву глаза. Для этого в принципе подойдут любые очки, поскольку они создают барьер, но лучше использовать, например, очки велосипедиста, которые плотно прилегают к глазам, и риск проникновения пыльцы снижается.
По словам специалиста, обязательно нужно носить головной убор, поскольку пыльца скапливается в волосах. Даже если человек ходит в маске и очках, придя в помещение и сняв их, он может повернуть головой и вся эта пыльца начнет падать вниз. Так аллергическая реакция начнется уже не на улице.
Также важно умываться после прихода с улицы, поскольку пыльца прилипает к коже, и регулярно, два раза в день, принимать душ.
В период цветения аллергикам нельзя ходить в короткой одежде. Приходя в помещение, следует переодеться – снять верхнюю одежду с насевшей на неё пыльцой, и сидеть в чистом, чтобы не возникло аллергической реакции.
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Анастасия Чинкова