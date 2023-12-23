Британский онколог Ли: Лучше всего от похмелья помогают устрицы, орехи и яйца

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Врач-онколог из Великобритании Дебора Ли в беседе с изданием Express назвала продукты, которые помогают облегчить состояние организма при похмелье. Она отметила, что в первую очередь это касается тех из них, которые содержат цинк — он помогает уменьшить воспаление в организме, вызванное переизбытком алкоголя.
«Этот химический микроэлемент содержится в устрицах, мясе птицы, морепродуктах, орехах, крупах, яйцах, а в также молочной продукции», — отметила специалист.Кроме того, употребление продуктов, содержащих никотиновую кислоту, также может облегчить состояние похмелья. К ним относятся мясо, рыба, грибы, картофель, авокадо и цельнозерновые. В частности, цельнозерновые тосты с яйцами, авокадо и шпинатом на завтрак после алкогольных возлияний, помимо прочего, помогут также поднять и уровень глюкозы в крови.
Ранее диетолог Клиффорд Стефан отметил, что при похмелье нет смысла пить кофе, ведь он может даже усугубить симптомы алкогольной интоксикации и травмировать поврежденную слизистую оболочку желудка. Вместо этого специалист порекомендовал пить воду с лимоном и морской солью.
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